Вице-губернатор Эргашев: «Фармацевтический кластер укрепляет экономику Санкт-Петербурга»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в рамках ПМЭФ заявил, что развитие фармацевтического кластера на территории города положительно сказывается на экономике города. По его словам, строительство новых фармацевтических площадок в целом вносит весомый вклад в развитие российской фармацевтической индустрии.

«Расширение собственного производства имеет огромное значение для повышения лекарственной безопасности нашей страны, обеспечивает реализацию целей Стратегии развития фармацевтической промышленности России. Полтора года назад Санкт-Петербург заключил первый в истории офсетный контракт, который предполагает „полный цикл” производства, включая синтез субстанции 31 МНН. Строительство новых фармацевтических площадок вносит весомый вклад в развитие российской фармацевтической индустрии. В Санкт-Петербурге работают 24 фармпредприятия, осуществляющие производство лекарств и субстанций», – сообщил он.

Он также добавил, что реализация инвестиционных проектов в фарминдустрии находится на личном контроле у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам главы города, они дают городу не только лекарственные препараты из списка жизненно необходимых, но и новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что фармпром Санкт-Петербурга за пять лет прирос 14 новыми производствами.

gxpnews