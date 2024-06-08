Врачи не верят российским препаратам

Российская фармацевтическая отрасль была подготовлена к импортозамещению. Реализация стратегии «Фарма-2020» подготовила отрасль, в том числе за счет расширения производства аналогов импортных препаратов. Но вот в сознании врачей и пациентов российские препараты по-прежнему существенно уступают иностранным, показывает опрос врачей, проведенный в мобильном приложении «Справочник врача».

Для половины врачей-респондентов страна – производитель препарата принципиально важна, как минимум для некоторых препаратов. Для 17% респондентов страна производителя важна во всех случаях, а для 28% этот фактор не важен.

При этом 30% опрошенных врачей считают российские препараты менее эффективными, чем иностранные, а 53% говорят, что эффективность российских и иностранных ЛП зависит от МНН.

Только чуть больше четверти (26,3%) респондентов при назначении отдают предпочтение российским препаратам, 40% говорят, что назначают поровну российские и иностранные ЛП, а у 34% преобладают препараты иностранного производства.

Нельзя сказать, что пациенты однозначно относятся к происхождению препаратов. 21% опрошенных врачей отмечают, что их пациенты чаще отрицательно относятся к препаратам российского производства, в то время как 7% оценивают их положительно. 35% пациентов, по мнению врачей-респондентов, нейтрально оценивают происхождение препаратов, а 37% не обращают внимания на реакцию пациентов. Но тут важно отметить, что почти половина (47%) врачей назначают МНН, а пациент может купить препарат любого производства по собственному усмотрению.

Практически все преимущества российских препаратов, названные врачами, принимавшими участие в опросе, связаны не столько с их эффективностью, сколько с их ценой и доступностью. Так, 60% основным преимуществом российских ЛП считают именно их доступность для пациентов, наличие «практически во всех аптеках», 54% говорят, что поставки российских препаратов более стабильны, чем зарубежных. 55% считают, что преимущество российских препаратов ‒ возможность получить их по льготе, а 43% указывают на более низкую стоимость российских препаратов. И только 14% респондентов говорят, что убедились в их эффективности и безопасности на собственной практике, а 11% ‒ что производство российских препаратов соответствует международным стандартам качества. При этом 14% указали, что вообще не видят преимуществ российских препаратов.

А вот недостатки российских ЛП, по мнению врачей, связаны как раз с их качеством. 42% респондентов говорят об их низкой эффективности, почти столько же (39,7%) указывают на недостаточную доказательную базу, 27% ‒ на высокие риски нежелательных явлений, а 33% недовольны незначительным разнообразием лекарственных форм. И только 10% врачей считают, что недостатков у российских препаратов нет.

Еще одной важной проблемой российского фармпроизводства респонденты считают его вторичность. За последние 10 лет у российской фарминдустрии был максимум один-два препарата, которые можно было бы назвать прорывными, считает почти четверть (24,4%) респондентов, 21,6% полагают, что такие прорывы были («и не один»). Еще 16% опрошенных врачей считают, что ничего заметного российской фармотрасли создать не удалось.

При этом большинство врачей (62%) считают, что регуляторы «однозначно должны» разрабатывать и внедрять новые меры поддержки российских производителей в текущих реалиях (еще 22% считают, что «скорее должны»).

Что же делать российским фармпроизводителям, чтобы повысить доверие врачей к их продукции? Быть более открытыми. Например, публиковать результаты клинических исследований с подробным описанием механизма действия и репрезентативными выборками в международных журналах (79%), организовать открытый и прозрачный процесс производства лекарств для внешнего аудита (54%), публиковать информацию о препаратах в специализированных приложениях для врачей («Справочник врача» и др.) ‒ 52%.

Методология: опрос проводился в мобильном приложении «Справочник врача» с 27 апреля по 14 мая 2024 года. Всего участие в нем приняло 1523 врача-специалиста.

Результаты опроса в мобильном приложении «Справочник врача»

gxpnews