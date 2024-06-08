«Биннофарм Групп» выпустила на рынок антигистаминный гель

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» начала выпуск нового антигистаминного препарата «Дермастил АКОС» (гель для наружного применения 0,1%) в трех объемах – 30, 50 и 100 г. Препарат расширит линейку современных дженериков в дерматологическом сегменте, который показывает активный рост.

Гель «Дермастил АКОС» уже поступил в гражданский оборот. Он выпускается на производственной площадке «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»). Препарат оказывает противоаллергическое и противозудное действие, а также обладает выраженным местноанестезирующим эффектом. Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте от одного месяца.

В портфеле компании более 10 препаратов различных форм для борьбы с аллергией. Гель «Дермастил АКОС» расширит линейку лекарственных средств для наружного применения.

Сергей Комаров, директор по планированию и бизнес-анализу «Биннофарм Групп»: «Мы всегда смотрим на потребности рынка в тех или иных препаратах. Спрос на антигистаминные лекарственные средства стабилен, поэтому вывод на рынок геля „Дермастил АКОС“ будет способствовать удовлетворению потребности пациентов в качественном препарате наружного применения. Объем рынка в настоящий момент составляет 1,4 млрд рублей, с ростом 34% (MAT`3 2024). В планах „Биннофарм Групп“ занять в этом сегменте лидирующие позиции».

gxpnews