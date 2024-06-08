В ОЭЗ «Технополис Москва» за 43,7 млрд рублей построят фармзавод

На заводе планируют выпускать препараты для лечения генетических, онкологических и орфанных заболеваний по 13 МНН. Там будут производить лекарства, в том числе на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтические препараты.

Биотехнологический комплекс площадью порядка 38 тысяч кв. м разместят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На заводе создадут 1,1 тысячи рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют в I квартале 2028 года, а начать выпуск продукции – не позднее II квартала этого же года.

На данный момент в Москве действует более 300 предприятий по производству лекарств и медицинских изделий. Там работают 18 тысяч человек.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Россиум Био» зарегистрировано в Москве в марте 2024 года. Основным видом деятельности компании является производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Гендиректором является Николай Мотков. Информация о структуре владения компанией не раскрывается.

Сергей Судариков является совладельцем групп «Россиум» и «Регион»», которые объединяют свои бизнесы с 2019 года. В октябре 2022 года компания «Доминанта», близкая группам «Россиум» и «Регион» Романа Авдеева и Сергея Сударикова, приобрела 100% фармдистрибьютора «Джи Ди Пи».

Структура финансово-инвестиционной ГК «Регион» (ООО «МИСП») в сентябре 2023 года объявила о намерении построить в Даниловском районе Москвы частную клинику площадью 16 тысяч кв. м для лечения детей, страдающих эпилепсией. Инвестиции в проект не раскрывались, но эксперты оценили их в 3 млрд рублей. ГК неоднократно проявляла интерес к подобным проектам, но пока у нее нет своих медцентров.