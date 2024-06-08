«Фармстандарт» за 18 млрд рублей создаст в Москве производство препаратов из плазмы крови

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев подписали на ПМЭФ-2024 соглашение о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения. Документ предусматривает строительство завода по производству базовых препаратов из плазмы крови человека. Инвестиции в реализацию проекта составят 18 млрд рублей.
Новое предприятие возведут в Зеленограде – на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Запуск производства запланирован на 2027 год.
Синтезировать из крови планируют альбумин и иммуноглобулин. Другие детали проекта пока не раскрываются.
На ПМЭФ-2024 анонсировали еще один крупный проект в сфере фармпроизводства. На той же площадке в ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Россиум Био» планирует построить завод по производству препаратов для лечения генетических, онкологических и орфанных заболеваний по 13 МНН.
Старт работы предприятия намечен на 2028 год. Площадь объекта составит порядка 38 тысяч кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются почти в 44 млрд рублей.
Источник: ТАСС
Фото: freepik.com