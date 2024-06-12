На бесплатные лекарства для льготников выделят почти 1,8 млрд руб

Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому субъектам РФ будут направлены еще 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников. Всего в 2024 году на эти цели из федерального бюджета выделили почти 58 млрд рублей.

Правительство направит субъектам России еще более 1,8 млрд руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан, соответствующее распоряжение правительства №1401-р от 05.06.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эту социальную услугу могут претендовать инвалиды, ветераны, дети-инвалиды и чернобыльцы. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.