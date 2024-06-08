Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях вакцины от меланомы

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях терапевтической вакцины от рака на мышах с привитой меланомой. Ожидается, что вакцины, разработанные на основе мРНК-технологий, будут универсальными для всех видов рака и разработаны индивидуально под конкретного пациента.

Первые испытания на мышах отечественной терапевтической вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями показали хорошие результаты. Об этом сообщил в интервью «Газете.ru» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат тестируют на мышах с привитой меланомой. На 15-й день ученые увидели большую разницу между привитыми и непривитыми животными. В промежуток между 19 и 22 днем непривитые умерли, а привитые пока все живы.

«Мы продемонстрировали, что надо или вкалывать в опухоль, или вкалывать внутримышечно. Если ее вводить через капельницу, то все это проваливается в печень, потому что вакцина упакована в липидную оболочку. А если вкалывать в опухоль или внутримышечно, то она равномерно распределяется по всему организму. Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос», — сказал Гинцбург.