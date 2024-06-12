Суд встал на сторону BMS по делу об использовании монопольного положения на рынке

Федеральный суд США вынес решение в пользу BMS по судебному делу, в котором производитель обвинялся в препятствовании выхода на рынок дженериков противораковых препаратов «Ревлимид» (леналидомид) и Thalomid (thalidomide). Суд постановил, что истцы не смогли предъявить достаточные доказательства.

В США Федеральный суд штата Нью-Джерси вынес решение в пользу Bristol-Myers Squibb (BMS) по делу о недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило агентство Law360.

Судебный иск подали страховые компании Cigna, Humana и Blue Cross Blue Shield Association, а также MSP Recovery Claims Series, специализирующаяся на возврате средств по услугам медицинского страхования. Истцы обвинили фармкомпанию в препятствовании выхода на рынок дженериков противораковых препаратов, принадлежащих ему, посредством использования монопольного положения.