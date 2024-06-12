Мурашко оценил ускоренную регистрацию препаратов

Михаил Мурашко поделился мнением о том, как сказалась ускоренная регистрация лекарств на их качестве. Ранее в министерстве заявили, что процедура будет продлена как минимум на следующий год.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает «оправданным» решение об ускоренной регистрации ряда препаратов. По его словам, сокращение сроков доступа лекарств на рынок не повлияло на их качество.

«Требования к проведению клинических испытаний не снижаются, они установлены Евразийским союзом. Доказательная база собирается качественная. После регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа препаратов на рынок однозначно не пошла в ущерб качеству и эффективности. Безопасность пациента превыше всего», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что в планах правительства продлить до конца 2025 года постановления об обращении препаратов, применяемых при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС, о возможности менять документы для использования зарегистрированного лекарственного препарата в немедицинских целях в случае дефектуры или риска дефектуры, постановление правительства об особенностях государственной регистрации медизделий в случае дефектуры или риска дефектуры, а также постановление об обращении лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска дефектуры препаратов.

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