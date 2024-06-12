«Фармасинтез» вложит 5 млрд рублей в строительство завода медизделий в ОЭЗ «Калуга»

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства завода на ПМЭФ-2024 подписали президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, губернатор Калужской области Владислав Шапша, гендиректор ОЭЗ «Калуга» Дмитрий Побрызганов и глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

Предполагается, что строительство завода «Фармасинтез-Медтех» начнется в 2025 году и займет год. Проект предусматривает создание импортозамещающего и высокотехнологичного производства расходных материалов, а также оборудования для клиник. На предприятии будут работать около 250 сотрудников.

Это не первый инвестпроект, который «Фармасинтез» реализует в регионе. В июне 2023 года компания заключила с властями Калужской области три соглашения по созданию комплекса по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Общий чек проекта – 20 млрд рублей, объекты должны запуститься к 2026 году.

На завод фармсубстанций планировалось направить 4 млрд рублей, на завод готовых лекарственных форм – 3,5 млрд рублей. Всего на мощностях заводов компания планирует производить до 1 тысячи тонн в год субстанций общего терапевтического спектра и онкологических, как для российского рынка, так и для поставок на экспорт.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фармасинтез-Медтех» зарегистрировано в августе 2023 года и на 90% принадлежит АО «Фармасинтез», а еще на 10% – Викраму Пунии. ГК «Фармасинтез» основана в 1997 году и специализируется на выпуске лекарств и фармсубстанций. Продуктовый портфель ГК насчитывает до 350 наименований препаратов, из них более 80% входят в перечень ЖНВЛП. Производственные мощности компании располагаются в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени. Ключевым владельцем «Фармасинтеза» является российский бизнесмен индийского происхождения Викрам Пуния.

По словам исполнительного директора ГК «Фармасинтез» Никиты Пунии, в 2023 году компания оценивала свою выручку в более чем 40 млрд рублей.

Фото: oezkaluga.ru

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