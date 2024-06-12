Минздрав: средняя зарплата фармработников с высшим образованием – 113,6 тысячи рублей

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала о росте среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в 2023 году. В прошлом году данный показатель увеличился на 11,4 тысячи рублей – до 113,6 тысячи рублей. Об этом она заявила в ходе международной конференции «Оргздрав-2024. Эффективное управление в здравоохранении».

«Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 2023 год, среднемесячная зарплата в рублях: 113 602», – говорится в презентации, представленной Семеновой. В 2022 году, согласно статистике Минздрава, средняя зарплата составляла 102 тысячи рублей, а пятью годами ранее – в 2017-м – 56,5 тысячи рублей.

При этом среднемесячная зарплата медицинского (фармацевтического) персонала среднего звена в 2023 году составила 54,6 тысячи рублей – (+5000 рублей с предыдущего года), а младшего медперсонала – 47,5 тысячи рублей (+4300 рублей).

В апреле 2024 года сотрудники больничных аптек из 74 регионов России пожаловались президенту РФ на низкие зарплаты. Они направили в адрес Владимира Путина письмо, в котором сообщили, что в отрасли наблюдается дефицит провизоров, но их труд оценивается несправедливо, так как они не имеют тех преференций, которые полагаются медицинским работникам – штатным сотрудникам бюджетных больниц.

«Зоологи и биологи, эмбриологи и энтомологи имеют право на надбавки и социальные выплаты, потому что по закону они медработники, хотя у них и высшего медицинского образования нет. А мы с пятью годами мединститутов и двумя годами ординатур ни на что не претендуем», – указали подписанты.

gxpnews