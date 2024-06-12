AstraZeneca завершила сделку с Fusion Pharmaceuticals за $2,4 млрд

Компания AstraZeneca объявила о завершении сделки по приобретению биофармацевтической компании Fusion Pharmaceuticals, находящейся на клинической стадии развития. Авансовый платеж и максимальная потенциальная выплата условной стоимости сделки – $2,4 млрд.

Fusion специализируется на разработке радиофармпрепаратов нового поколения для лечения рака. Ожидается, что приобретение поможет AstraZeneca изменить терапию рака, позволив внедрить в практику более целенаправленные методы лечения.

Так, одна из разработок – FPI-2265 – многообещающий препарат для лечения пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы, который в настоящее время проходит вторую фазу исследований. При его создании используется актиний-225 – радиоизотоп, излучающий альфа-частицы, способный доставить дозу радиации к опухоли при минимальном повреждении окружающих здоровых тканей.

Помимо обогащения онкологического портфеля фармгиганта, сделка усиливает ее присутствие в Канаде. Теперь Fusion работает как дочерняя компания, полностью принадлежащая AstraZeneca, и продолжает свою деятельность в Канаде и США.

Ранее, в этом месяце, AstraZeneca договорилась о приобретении Amolyt Pharma за $1,05 млрд с целью расширения портфеля препаратов для борьбы с редкими заболеваниями. До этого компания завершила сделку по покупке за $1,2 млрд китайской Gracell Biotechnologies – разработчика препаратов для лечения множественной миеломы и других гематологических злокачественных опухолей, а также аутоиммунных заболеваний, включая системную красную волчанку.

gxpnews