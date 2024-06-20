Фармсубстанции этанола для производства лекарств частично выведут из-под акциза

Министр финансов заявил, что фармсубстанции этилового спирта для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под системы налогообложения в объеме до 50 тыс. декалитров на предприятие. Всего из-под налогообложения будет исключено около 1,5 млн декалитров спирта.

Правительство определило механизм, который позволит не допустить увеличение стоимости лекарств, связанное с взиманием акциза на медицинский спирт. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, пишет ТАСС.

«Договорились, что фармсубстанции этилового спирта для производства лекарственных препаратов будут исключены из-под системы налогообложения в объеме до 50 тыс. декалитров на одно предприятие, которое производит соответствующие лекарственные препараты», — поделился Силуанов.

Так, общий объем, исключенный из-под налогообложения и направленный на производство лекарств, составит около 1,5 млн декалитров спирта. По итогам 2023 года общий объем производства спирта и субстанции составляет 5,2 млн декалитров.

«То есть мы определили тот необходимый размер, который не попадет под налогообложение, исключительно необходимый для производства лекарственных препаратов. Все остальное — это спирт, который использовался не по назначению. И именно этот спирт будет дополнительно налогооблагаться в соответствии с нашими предложениями», — заключил министр финансов.

В мае Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства. Под налогообложение попадут как производители, так и изготовители спиртосодержащих лекарств. Механизм предполагает нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям. В правительстве подтвердили, что в Минфине прорабатывают «альтернативные подходы к налогообложению фармацевтической субстанции этилового спирта».

В Госдуме сочли, что проект Минфина о вводе акциза на медицинский спирт необходимо доработать: сделать нулевым акциз для этилового спирта, который не только содержится в лекарствах, но и на тот, который нужен в технологическом процессе производства, а также упростить механизм оплаты акциза для фармпроизводителей.

Фото: 123rf.com