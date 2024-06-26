Ascidian и Roche разработают РНК-терапию для лечения неврологических заболеваний

Компания Ascidian Therapeutics заключила соглашение с Roche с целью открытия и разработки методов редактирования экзонов РНК для лечения неврологических заболеваний (экзоны – это часть РНК, которая кодирует белки). В рамках партнерства Ascidian предоставит Roche исключительные права на использование своей технологии редактирования РНК.

Платформа, разработанная Ascidian, способна изменять экзоны РНК в масштабах тысяч пар оснований, что позволяет ей работать с крупными генами и генами с высокой степенью мутационной изменчивости. В свою очередь, Roche возьмет на себя ответственность за доклинические исследования, клиническую разработку, производство и коммерциализацию активов.

«Мы с нетерпением ждем возможности поработать с командой Roche над разработкой первых в своем классе лекарств для множественных неврологических заболеваний», – заявил президент и генеральный директор Ascidian Therapeutics Майкл Элерс.

Ascidian имеет право на получение авансового платежа в размере $42 млн от Roche и может получить до 1,8 млрд в виде поэтапных платежей по достижении исследовательских, клинических и коммерческих целей. Кроме того, Ascidian будет получать роялти от продаж коммерческой продукции Roche по всему миру.

Месяц назад Roche заявила о разработке препарата от ожирения, вдвое эффективнее семаглутида от Novo Nordisk (Ozempic и Wegovy). Компания получила CT-388 (инкретин) в результате приобретения американской Carmot Therapeutics за $2,7 млрд.

gxpnews