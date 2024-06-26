Россельхознадзор: 18 зарубежных производителей ветпрепаратов получили сертификаты GMP с начала года

С начала 2024 года 18 иностранных производителей ветеринарных лекарств прошли инспекцию на соответствие российским стандартам GMP и получили соответствующие сертификаты. Это компании из США, Венгрии, Португалии, Нидерландов, Румынии, Китая, Аргентины, Германии, Бразилии, Франции, Испании и Чехии. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Всего же в реестре числятся 105 иностранных компаний. К примеру, об успешном прохождении инспекции и получении сертификата сообщил ранее чешский производитель ветпрепаратов Bioveta. В компании отмечают, что на протяжении полутора лет ради прохождения инспекции на производственных площадках перестраивали производственные процессы, обновляли оборудование, приводили в соответствие документацию.

«Компания продолжает поставки ветпрепаратов для сельскохозяйственных и мелких домашних животных на российский рынок», – заявили в пресс-службе Bioveta. Тем не менее еще 13 зарубежных компаний из Индии, Турции, Германии, Франции, США, Уругвая, Болгарии, Испании, Нидерландов и Китая не смогли пройти инспекцию, а еще четыре отказались сами.

gxpnews