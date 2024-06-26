«МИП-Тест» вывел на российский рынок китайские томографы SinoVision

Росздравнадзор выдал регудостоверение на 32-срезовую версию InsitumCT 338, а также 64-срезовые томографы AlphaCT 328 Plus и AlphaCT 358 Plus. Обращение аппаратов разрешено с 21 июня 2024 года. Последние уже поставлялись в Россию, однако в качестве томографов для ветеринарных клиник.

Это не первое появление томографа Sinovision Technologies на российский рынок, но впервые он выведен компанией напрямую. Так, в 2022 и 2023 годах российское представительство белорусского производителя медоборудования Adani зарегистрировало в России 32- и 128-срезовый компьютерный томограф Ventum, созданный на основе локализованной версии китайских томографов серии Insitum от компании Sinovision Technologies. В ноябре 2023 года подмосковное ЗАО «НПО «Медкар» получило регудостоверение на передвижной медицинский комплекс (ПМК) компьютерной томографии с локализованной версией прибора под брендом X-RAYNIKA Mobile. Как следует из досье, в комплексе разрешено применение отечественных узлов либо оригинальных – производства китайской Sinovision Technologies.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «МИП-Тест» на 100% принадлежит Елене Жвакиной. Ранее она была совладельцем и гендиректором ООО «НПФ «МИП‑Нано», которое начинало разработку отечественных МРТ. В 2010 году производитель наладил сборку МРТ с индукцией 1,5 Тл из импортных комплектующих под брендом «Престиж‑15». В ноябре 2018 года «МИП‑Нано» получила регудостоверение на российские модификации аппаратов «Престиж‑15н» и «Престиж‑15с» с адресом производства в подмосковном городе Мытищи.

В декабре 2019 года экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» одобрил заявку близкого к компании ООО «МИП-Технологии» на серийный выпуск отечественных высокопольных магнитно-резонансных томографов серии «Престиж-15». Мощность производства оценивалась в не менее 66 изделий в год, предполагаемый объем инвестиций – 1 млрд рублей.

Российский рынок КТ оценивается в 20–30 млрд рублей в год. На российском рынке «тяжелой» медтехники, несмотря на присутствие местного производителя НИПК «Электрон», традиционно доминировала большая четверка производителей – Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips и Canon Medical Systems.

С начала 2020-х годов присутствие на рынке начали наращивать бренды из Юго-Восточной Азии: в 2021 и 2022 годах китайская Anke вывела на рынок новые многосрезовые компьютерные томографы и 1,5 Тл магнитно-резонансный томограф. В феврале 2024 года на российском рынке была зарегистрирована первая линейка медизделий китайского вендора United Imaging Healthcare (UIH). В апреле 2024 года российский фармхолдинг «Р-Фарм» вывел на российский рынок компьютерный томограф QuantumEye 789 (выпускается в версии 256/512 срезов) производства китайской MinFound Medical Systems.

Фото: sinovision-tech.com

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