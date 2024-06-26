Eli Lilly и OpenAI будут разрабатывать новые антибиотики

Eli Lilly заключила соглашение с OpenAI для использования генеративного ИИ в разработке новых антимикробных лекарств против устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). ИИ может ускорить поиск новых лекарств, а партнерство направлено на борьбу с УПП — одной из главных проблем глобального здравоохранения.

Eli Lilly заключила соглашение с технологической компанией OpenAI, создавшей известный чат-бот ChatGPT для использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в разработке новых антимикробных препаратов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя лекарств.

Цель партнерства – борьба с растущей угрозой устойчивости к противомикробным препаратам. На сегодняшний день это одна из главных проблем глобального здравоохранения. ИИ может предсказывать вероятность развития устойчивости у микроорганизмов к конкретным антибиотикам и значительно ускорить процесс поиска новых препаратов.

В 2020 году Eli Lilly уже выделила 100 млн долл. в Фонд по борьбе с УПП (AMR Action Fund), целью которого является разработка 2—4 новых антибиотиков к 2030 году.

УПП возникает, когда бактерии, вирусы, грибки или паразиты развивают способность противостоять воздействию лекарств. Злоупотребление и чрезмерное использование антибактериальных средств людьми – основной фактор развития антибиотикоустойчивых патогенов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году резистентность к антибиотикам была непосредственной причиной смерти 1,27 млн человек во всем мире. Прогнозируется, что этот показатель может вырасти почти в 8 раз, если не будут созданы эффективные лекарства.

В апреле этого года OpenAI заявила о сотрудничестве с Moderna для интеграции ИИ в разработку и производство мРНК-препаратов. Фармкомпания намерена автоматизировать почти все внутренние бизнес-процессы с помощью нейросети техгиганта. Условия соглашения не были раскрыты.

Фото: DC Studio / freepik

Владимир Заболотских

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