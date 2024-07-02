Профессора в США обвиняют в фальсификации исследований препарата от болезни Альцгеймера

Профессору Городского колледжа Нью-Йорка предъявлены обвинения в мошенничестве. Ученый подозревается в подделке результатов исследований препарата от болезни Альцгеймера с целью получения грантов, сумма которых составила 16 млн долл.

Федеральный суд США предъявил обвинения в мошенничестве Хоау-Яну Вангу, профессору медицины в Городском колледже Нью-Йорка. Как утверждается, он фальсифицировал данные исследований препарата против болезни Альцгеймера, чтобы получать гранты от Национальных институтов здравоохранения (NIH). Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Ванг участвовал в разработке препарата simufilam, который представляли общественности как инновационное лекарственное средство от болезни Альцгеймера, а также диагностического теста для определения нейродегенеративного заболевания. Ученый подделывал данные исследований, за которые с 2017 года по 2021 год NIH выделили ему около 16 млн долл.

Simufilam принадлежит компании Cassava Sciences, на которую работает Ванг. Препарат проходит III фазу клинических испытаний. Утверждается, что NIH выступили главным спонсором проведения исследований лекарства. Как пишет научный журнал Science, статьи Ванга об исследованиях simufilam неоднократно подвергались серьезной критике со стороны научного сообщества за «недобросовестную научную практику». Несколько научных журналов отозвали публикации профессора. Комиссия при учебном заведении, в котором преподавал Ванг, потребовала от него предоставить доступ к начальным данным исследований. Он проигнорировал запрос. Если ученого признают виновным, максимальный срок тюремного заключения может составить до 55 лет. Cassava Sciences отрицает какие-либо правонарушения и обвиняет во всем инвесторов, играющих на понижение акций компании.

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