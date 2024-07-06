Международное агентство по изучению рака признало тальк «вероятным канцерогеном»

МАИР классифицировало тальк как «вероятно канцерогенное» вещество для человека на основе данных о его связи с раком яичников. МАИР также признало акрилонитрил канцерогенным, связывая его с раком легких и мочевого пузыря.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало тальк как «вероятно канцерогенное» вещество для человека. Об этом говорится в публикации медицинского журнала The Lancet.

Эксперты МАИР пришли к такому выводу на основании данных о взаимосвязи между воздействием талька и раком яичников. Корреляция была обнаружена как у людей, так и у животных. Как сообщается, канцерогенный эффект талька распространяется как на работников, занимающихся его добычей и обработкой, так и потребителей продукции, содержащей этот минерал в составе.

Тальк — природный минерал, который используется в присыпках благодаря его способности поглощать влагу. Однако в нем могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождений двух минералов. Эксперты МАИР признают, что хотя основное внимание в исследованиях уделялось тальку без асбеста, наличие примесей в минерале не удалось окончательно исключить.

Ранее Johnson & Johnson (J&J) заключила соглашение с судебными органами более чем 40 штатов США о прекращении судебного производства по делу о содержании талька в детской присыпке и других продуктах компании, предположительно вызывающих рак. Производитель согласился выплатить около 700 млн долл. для урегулирования судебных исков.

В 2020 году журнал Gynecology and Pelvic Medicine опубликовал метаанализ, включавший четыре исследования с участием 252 745 женщин, и не выявший статистически значимой связи между использованием детской присыпки и возникновением рака яичников.

МАИР также классифицировало как «канцерогенное» вещество акрилонитрил. Это летучее органическое соединение, которое в основном используется в производстве полимеров. Организация утверждает, что акрилонитрил может привести к развитию рака легких и мочевого пузыря у человека.

Фото: iarc.spherical.horse