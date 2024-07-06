Дума одобрила в первом чтении расширение оснований для пересмотра предписаний ФАС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС. К существенным обстоятельствам для этого предлагается отнести несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках.

Госдума в первом чтении приняла законопроект № 632373-8 о расширении оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний антимонопольного органа в связи с возникновением существенных обстоятельств. Поправки вносятся в закон «О защите конкуренции», документ инициировало правительство.

Согласно законопроекту к существенным обстоятельствам добавят несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках. Сейчас к обстоятельствам также относятся:

изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей;

утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

«Рынок очень чувствителен и адаптивен к изменениям. Поэтому учет более широкого спектра факторов, влияющих на антимонопольную оценку, позволит сделать этот процесс более гибким и справедливым, обеспечить баланс между интересами государства и бизнеса. Особое значение это имеет и в условиях санкций в отношении России. В условиях резко меняющихся экономических реалий и внешнего давления на российский рынок эти новеллы позволят адекватно адаптировать антимонопольные меры к текущей ситуации», — пояснил ТАСС депутат Госдумы Владимир Сипягин.

Законопроектом также предусмотрена возможность продления срока рассмотрения заявления о пересмотре предписания антимонопольным органом не более чем на два месяца, если документ нужно дополнительно рассмотреть или в случае поступления дополнительной информации.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Фото: пресс-служба ФАС

Дина Коблова

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