Эксперты РАФМ развеяли миф о бесконечной полке и дешевой торговле в e-com

Несколько лет назад участники отечественного фармрынка активно обсуждали проблему каннибализации трафика. Делались прогнозы, что через несколько лет e-com задушит традиционную розницу, и тогда начнется массовое банкротство/закрытие аптек, и это положит конец нескончаемому росту количества аптечных точек. Эксперты РАФМ пришли к выводу, что пессимистическим прогнозам не суждено сбыться.

Каннибализация трафика1, которой пугали фармацевтическую розницу 7—10 лет назад, сегодня происходит, но не в критических масштабах. Многие фармпроизводители научились использовать преимущества обоих каналов продаж: электронного и традиционного. Для e-com они делают более крупные упаковки БАД, подбирают ассортимент, отличный от того, что представлен в аптеках. Потребители также комбинируют походы на онлайн- и офлайн-площадки. Об этом говорилось в ходе последнего закрытого заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).

Бесконечная полка в e-com, которая ранее представлялась одним из важнейших конкуретных преимуществ онлайн-площадок перед аптечной розницей, сегодня превратилась в Красный океан2, пояснил начальник отдела электронной коммерции компании «Болеар» Игорь Климанов. Количество продавцов на маркетплейсах к концу 2024 года вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, по данным Data Insight. При этом покупателей больше не становится. Вкупе с изменением подходов самих онлайн-площадок, в частности, к ранжированию карточек товара, ростом стоимости их услуг, это сказывается на прибыльности торговли в e-com.

«Все это приводит к тому, что рентабельность бизнеса будет снижаться, без этого никак не получится, — подчеркнул эксперт. — Как показывает практика, довольно-таки большое количество игроков сталкиваются с тем, что по факту они оказываются убыточными, потому что они неправильно посчитали комиссию, доставку и т.д.».

1 Каннибализация — сокращение продаж или доли рынка одного продукта в аптечной рознице вследствие увеличения продаж этого же продукта в онлайн-каналах.

2 Красный (алый) океан — насыщенная другими игроками ниша, где компании борются за внимание потребителей.

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