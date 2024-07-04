Таблетка от инфляции: как связаны экономика России и фармрынок

Хотя многие эксперты называют спрос на лекарства вынужденным, общее благосостояние населения, потребительские настроения и другие факторы отражаются и на продажах препаратов. Уже сейчас представители отрасли отмечают, что на лекарствах стали экономить. Финансовые аналитики прогнозируют замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) к концу 2024 года, что будет связано со снижением уровня конечного потребления различных категорий товаров. В их числе могут оказаться и лекарства.

Тренды и прогнозы

Состояние российской экономики по результатам 2023 года оказалось лучше всяких прогнозов. Согласно первой оценке Росстата, ВВП вырос на 3,6% – это максимальный показатель с 2021 года. Рост стал результатом увеличения внутреннего конечного спроса, говорится в публикации на сайте федеральной службы. Так, потребительские расходы выросли на 5,4%, причем преимущественно в результате увеличения расходов домашних хозяйств.

Изначально Минэкономразвития прогнозировало увеличение ВВП в 2023 году на 2,8%, но в декабре прошлого года улучшило прогноз до 3,5%. По словам главы ведомства Максима Решетникова, улучшение ожиданий свидетельствует об адаптации экономики страны к санкционному давлению.

Однако к концу 2024 года ожидается замедление темпов роста ВВП в результате снижения потребительской активности, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

«Если мы посмотрим, каков был общий вклад потребления в экономику в прошлом году, то выяснится, что граждане обеспечили около половины роста ВВП, который мы тогда увидели. А увеличению расходов населения, судя по доступным данным, способствовало кредитование. Рост доходов населения, сопровождающийся увеличением потребления, тоже был, нельзя его отрицать, но вклад кредитования оказался более значительным», – отметил эксперт в беседе с «Новостями GxP».

Сейчас самый позитивный прогноз в отношении ВВП предлагает Минэкономразвития. Так, по мнению ведомства, в 2024 году рост российской экономики в базовом варианте составит 2,3%, а в консервативном – 1,4%. Для реализации такого сценария необходимо сохранение устойчивого увеличения доходов граждан, продолжение структурной перестройки экономики и расширение предложения отечественных товаров и услуг, говорил ранее Максим Решетников.

А вот Центральный банк даже в лучшем варианте прогнозирует рост лишь на 1,5%. С этим прогнозом согласны и финансовые аналитики. Они предполагают, что к концу года ВВП вырастет в диапазоне от 0,5 до 2%. Хотя, например, согласно консенсус-прогнозу, который дают «Ведомости», рост ВВП не превысит 1,3%, то есть окажется меньше даже консервативного варианта властей. Евгений Надоршин же вообще не ожидает роста свыше 1%.

Долговые обязательства

Объемы потребительского кредитования в 2023 году действительно достигли небывалых значений. Так, согласно данным ЦБ, на 1 октября 2023 года объем кредитов, выданных физическим лицам (с учетом ипотеки и автокредитов), превысил 32,4 трлн рублей, увеличившись за месяц почти на 1 трлн. Для сравнения: в начале 2022 года цифра немногим превышала 25 трлн рублей. Сегодня порядка 47 млн россиян имеют кредитные обязательства – это примерно треть населения, если не учитывать несовершеннолетних.

Причем, по данным ЦБ, каждый четвертый заемщик имеет не менее трех кредитов. И число таких людей растет. Немаловажно и то, что 47% граждан, которые взяли кредит за последние два года, имеют показатель долговой нагрузки более 80%. То есть ежемесячно отдают в банк почти весь свой доход.

Возросшие траты «в долг», к слову, также стали одной из причин роста инфляции в 2023 году, говорят аналитики ЦБ. По итогам года она составила 7,42%.

По мнению Евгения Надоршина, именно рост кредитования населения побудил ЦБ поднять ключевую ставку.

«ЦБ был крайне обеспокоен качеством кредитования населения. Какое-то время регулятор старался только ужесточать нормативы по выдаче кредитов, особенно, конечно, беззалоговых, а теперь решил испробовать более эффективный инструмент, чтобы сдержать потребительское кредитование», – подчеркнул он.

Политика Центробанка сработала – темпы потребительского кредитования в России к концу года начали снижаться. У этого, безусловно, есть и отрицательная сторона: покупательская активность, которая подогревалась кредитованием, теперь тоже начнет падать.

По оценкам Росстата, каждый месяц повышается стоимость почти всех препаратов, не относящихся к перечню ЖНВЛП.

Затянули пояса

Согласно данным Центра исследований экономики и управления в здравоохранении «Сколково», около 70% лекарств покупаются за счет личных средств пациентов. В среднем россияне тратят на препараты около 1900 рублей в месяц, свидетельствуют данные Росстата. Федеральная служба утверждает, что на лекарства у населения уходит порядка 2,6% расходов средней семьи из трех человек. Однако даже при сравнительно небольшой доле таких трат россияне предпочитают на них экономить.

Об этом, в частности, говорили на конференции «Зеленый крест». Большинство участников мероприятия признали, что россияне стараются снизить потребление этой категории товаров. Тенденцию подтверждают и аналитические платформы. К примеру, согласно результатам опроса «ЮMoney» и «СберСтрахования», который проводился в мае прошлого года, меньше тратить на препараты пытаются почти две трети населения (68%): 48% опрошенных ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% покупают только самые необходимые медикаменты.

В то же время, как заявлял президент России Владимир Путин в начале 2023 года, цены на лекарства растут, а по некоторым позициям наблюдается дефицит. По оценкам Росстата, каждый месяц стоимость препаратов, не относящихся к перечню ЖНВЛП, повышается почти по всем наименованиям. К примеру, только за январь 2024 года цены на такие лекарства выросли на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем.

Преимущественно рост происходит за счет удорожания производства и логистики, отмечают эксперты. Так, в середине 2023 года производители сообщали о повышении цен на импортные фармацевтические субстанции на 40-100% из-за девальвации рубля и необходимости в условиях санкций закупать вещества через посредников.

Причем рост затрат на производство идет не только из-за сложностей на европейском направлении. Так, по словам генерального директора производителя биотехнологического оборудования «Блок» Григория Пегливаняна, при переходе на работу с Китаем два года назад произошло серьезное удорожание проектов – на 40-45%. Эксперт считает, что рост цен у китайских поставщиков происходит в основном из-за отсутствия конкуренции: производители понимают, что разом получили большой поток российских клиентов, которые больше не идут закупаться в Европу.

Оптовики после введения санкций и повышения курса рубля также поднимали аптечным сетям закупочные цены на лекарства – в среднем на 1,5-25% в зависимости от региона. Аптеки же, по последним данным аналитических агентств, повышали наценку незначительно – в районе 1-2% от имеющейся. В целом в 2023 году она не превышала 24% на лекарства, не относящиеся к ЖНВЛП.

Достигли потолка

Для аптечного рынка уменьшение покупательской активности может оказаться очень некстати. В прошлом году он, по данным годового отчета DSM Group, показал рост на 6% относительно 2022 года в денежном выражении и снижение на 0,4% в натуральном. А согласно аналитике AlphaRM, по итогам 2023 года аптеки продали 5,07 млрд упаковок лекарств на 1,4 трлн рублей. В рублях рост составил 7%, в упаковках есть снижение на 1%.

Хотя большинство экспертов рынка считают, что лекарства относятся к категории вынужденного потребления, недостаточно высокие темпы роста доходов населения вкупе с инфляцией отражаются и на аптечном спросе. Согласно статистике, озвученной на конференции «Зеленый крест», продажи лекарств в прошлом году все же упали. Так, в 2022 году было куплено 5,81 млрд упаковок, а в 2023-м – уже 5,69 млрд.

Связано это может быть как с экономией, так и с общей тенденцией к самолечению, полагают эксперты. Согласно исследованию, проведенному НИУ ВШЭ, более 60% россиян занимаются лечением по наитию вместо посещения профильных медицинских специалистов. Редкие походы к врачу влияют на количество покупаемых препаратов, считает директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

«Обычно человек использует достаточно много лекарств и биодобавок для поддержания здоровья. Если их потребление снижается, значит, человек не приходит к врачу и не получает советов по выбору нужных лекарств. Многочисленные опросы доказывают, что люди сначала консультируются с друзьями и коллегами, обращаются к интернету, потом идут в аптеку и только после этого всего – к врачу», – отмечала она ранее в комментарии СМИ.

По мнению Евгения Надоршина, к концу года эти тренды будут только усиливаться.

«Фармацевтический рынок будет расти в денежном, но снижаться в натуральном выражении, как это было в прошлом году. Продажи в упаковках могут особенно просесть в дорогих сегментах лекарств, у которых есть дешевые аналоги. В денежном выражении стоит ожидать умеренного роста, например на 1-2% сверх того, что был в 2023 году, потому что большой инфляции не прогнозируют, а наценка на препараты, как я знаю, также растет каждый год лишь незначительно», – отметил он.

От снижения доходов населения, на его взгляд, больше всего пострадают БАД, витамины и другие подобные категории аптечного ассортимента. С этим согласна и председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева. На конференции «Что происходит на рынке БАД?» осенью 2023 года она обратила внимание, что в основном канале продаж биодобавок – аптеках – рынок в упаковках уже «практически стагнирует». Эксперт предположила, что в 2024 году если и будет рост, то сдержанный.

Почти две трети населения стараются экономить на лекарствах.

То же можно сказать и про онлайн-рынки лекарств и БАД. Касательно биодобавок эксперты еще в прошлом году отмечали, что такого бурного развития, как в 2023 году, в будущем ждать не стоит. Сейчас же аналитики утверждают, что e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Так, согласно данным RNC Pharma, в 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, что всего на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году.

gxpnews