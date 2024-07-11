Минздрав отменил регистрацию оригинального антибиотика

Минздрав отменил регистрацию антибиотика тедизолид по заявлению владельца регистрационного удостоверения ООО «МСД Фармасьютикалс». Аналогов в России нет. Всего Минздрав отозвал регистрацию 13 лекарств.
Минздрав 9 июля отозвал регистрацию 13 лекарств. Один из них не имеет аналогов. Все решения регулятора сделаны по заявлениям владельцев регистрационных удостоверений (РУ).
Какой антибиотик отозвали
MSD (Merck&Co. — в Канаде и США) еще в июле 2022 года объявила о прекращении поставок 11 препаратов, среди которых также антибиотик тедизолид, выпускаемый под торговым наименованием «Сивекстро». Он предназначен для лечения инфекции кожи и мягких тканей. Согласно данным Росздравнадзора, в последний раз препарат вводился в оборот в июле 2022 года.
«Сивекстро» зарегистрирован в 2016 году, с 2018 года входит в Перечень ЖНВЛП.
В январе 2024 года Минпромторг провел конкурс на получение субсидии по программе «Продукты на полку». Проект направлен на создание аналогов патентованных препаратов, правообладатели которых – компании из недружественных стран. В числе препаратов был тедизолид, разработчик должен закончить проект в течение двух лет, сумма субсидии – 50 млн руб. Победитель конкурса по этому препарату не известен.
В ГРЛС нет информации о выдаче разрешения на проведение клинических исследований аналогов «Сивекстро».
Другие препараты
Среди отозванных есть еще три оригинальных препарата. Первый – противоопухолевый «Элоксатин» (МНН оксалиплатин) от Sanofi. В ГРЛС есть лекарства с тем же МНН других производителей. Еще один препарат этой компании – антитромботическое средство «Плавикс» (МНН клопидогрел). Производитель отменил РУ препарата дозировкой 300 мг. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в основном используется дозировка в 75 мг. Высокие дозы используется при чрескожном коронарном вмешательстве. В последний раз «Плавикс» в дозировке 300 мг поступал в гражданский оборот в 2021 году.
Третий оригинальный препарат – противогрибковое лекарство «Ноксафил» (МНН позаконазол) от MSD, отозвана лекарственная форма – таблетка, при этом осталась суспензия для приема внутрь.
|Список исключенных из ГРЛС РУ (от 09.07.2024 года)
|Торговое наименование (МНН)
|Компания — держатель РУ
|Наличие аналогов
|Форма выпуска, дозировка
|Регистрационный номер
|«Авелокс» (моксифлоксацин)
|Байер АГ
|Да
|Раствор для инфузий, 1.6 мг/мл
|П N012034/02
|«Актиферрин» (железа сульфат + серин)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|Да (капсулы и капли для приема внутрь)
|Сироп
|П N015041/01
|«Аллопуринол» (аллопуринол)
|НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|Да
|Таблетки, 100 мг
|N010930
|«Аллохол»
|НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|Да
|Таблетки
|ЛСР-006075/08
|«Амброксол» (амброксол)
|НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
|Да
|Сироп
|П N011820/01
|«Климадинон Уно»
|Бионорика СЕ
|Да
|Таблетки
|ЛС-001972
|«Конвульсофин-ретард» (вальпроевая кислота)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|Да
|Таблетки пролонгированного высвобождения, 300 мг, 500 мг
|ЛП-003108
|«Саламол Стери-Неб» (сальбутамол)
|Нортон Хэлскэа Лимитед, выступающий под торговой маркой Айвэкс Фармасьютикалс Юкей (уполномоченное лицо ООО «Тева»)
|Да
|Раствор для ингаляций, 1 мг/мл, 2 мг/мл
|ЛП-000272
|«Сивекстро» (тедизолид)
|МСД Фармасьютикалс
|Нет
|Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 мг
|ЛП-003660
|«Триметазидин-Тева» (триметазидин)
|Тева Фармацевтические Предприятия Лтд
|Да
|Таблетки, 20 мг
|ЛСР-000825/08
|«Элоксатин» (оксалиплатин)
|Санофи-Авентис Франс
|Да
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл
|ЛСР-004213/08
|«Ноксафил» (позаконазол)
|МСД Фармасьютикалс
|Да (другая лекарственная форма)
|Таблетки, 100 мг
|ЛП-№(000074)-(РГ-RU)
|«Плавикс» (клопидогрел)
|АО «Санофи-авентис груп»
|Да
|Таблетки, 300 мг
|ЛП-№(000322)-(РГ-RU)
|Источник: ГРЛС
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Елена Калиновская
pharmvestnik