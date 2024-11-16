Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток выделят 500 млн руб

Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток выделят 500 млн руб. из резервного фонда правительства. Средства предоставят по программе финансового оздоровления, они должны частично погасить кредиторскую задолженность.

Правительство решило выделить Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА 500 млн руб. из резервного фонда. Как следует из распоряжения № 3243-р от 13.11.2024, средства пойдут на «частичное погашение кредиторской задолженности». Деньги выделят в рамках программы финансового оздоровления с 2024 по 2030 год.

ФМБА поручено проконтролировать эффективность использования бюджетных ассигнований и представить доклад в правительство до 1 февраля 2025 года.

В 2022 году СПбНИИВС получил из резервного фонда правительства 430 млн руб. на проведение клинических исследований препарата «МИР 19», вакцины «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции, вакцин для профилактики гриппа «ФЛЮ-М Тетра» и «ФЛЮ-М» и вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа b «Бэби-Хиб». В мае 2024 года Минздрав выдал регистрационное удостоверение для конъюгированной вакцины для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b («Бэби-Хиб»).

Фото: СПбНИИВС ФМБА России

Дина Коблова

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