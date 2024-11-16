Акции производителей вакцин упали после выдвижения Кеннеди на пост главы Минздрава США

Стоимость акций производителей вакцин (Moderna, Novavax, BioNTech, Pfizer, Sanofi и GSK) снизилась после выдвижения кандидатуры известного противника вакцинации Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения США. Сильнее всех подешевели ценные бумаги Novavax и BioNTech – на 7%.

Акции крупнейших производителей вакцин продемонстрировали значительное падение после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего, известного своим скептическим отношением к вакцинации, на пост министра здравоохранения и социальных служб. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Котировки компаний начали снижаться в последний час торгов после появления информации о предстоящем назначении. Акции Novavax и BioNTech упали более чем на 7%, Moderna – почти на 6%, Sanofi и Pfizer – на 3%, GSK – на 2%. Публикация Трампа в созданной им социальной сети Truth Social с подтверждением решения по Кеннеди-младшему привела к дальнейшему снижению котировок после закрытия биржи.

Все упомянутые фармгиганты получают значительную часть выручки от продаж вакцин от тех или иных инфекций. Pfizer, Moderna и Novavax испытывают финансовые трудности второй год подряд из-за снижения спроса на вакцины от COVID-19 в США.

С начала года акции всех основных производителей вакцин демонстрируют отрицательную динамику, следует из публикации журнала Forbes. Особенно сильно пострадали котировки Moderna, упав более чем на 60% с января этого года.

По мнению экспертов в области здравоохранения, второй президентский срок Трампа может позволить племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди усилить антипрививочную риторику. Отмечается, что это приведет к росту недоверия к вакцинации, которая на протяжении десятилетий спасала миллионы жизней и помогала бороться с тяжелыми заболеваниями.

В интервью после победы Трампа Кеннеди-младший подчеркнул, что сохранит возможность вакцинироваться для американцев, уделив особое внимание раскрытию информации о профиле безопасности и эффективности прививок. Ранее он неоднократно делал вводящие в заблуждение и ложные заявления о связи вакцин с аутизмом, несмотря на многочисленные исследования, опровергающие это утверждение. Более того, кандидат на пост американского министра здравоохранения основал Children’s Health Defense – антипрививочную организацию, которая считается одной из самых финансово обеспеченных в стране.

В планы кандидата на пост американского министра здравоохранения также входит проведение реформ в сфере надзора за продовольствием и лекарствами, механизмов государственного финансирования исследований. В начале этого месяца он выступил с инициативой упразднить весь отдел питания Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и сказал всем сотрудникам ведомства «искать новое место работы», сообщило издание New York Times. Помимо этого, среди первоочередных мер член семьи Кеннеди назвал отказ от фторирования воды и очистку продуктов питания от токсичных веществ.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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