«Круг добра» утвердил новые лекарства для закупок

Некоторые из этих заболеваний могут привести к летальному исходу. К примеру, при церебротендинозном ксантоматозе в печени происходит неэффективное ингибирование продукции холестерина по принципу обратной связи. Холестанол, накапливаемый в организме, повреждает спинной и головной мозг, сухожилия и артерии. Другое заболевание — гемофилия В — вызвано наличием мутаций в гене фактора свертывания крови IX. Из-за дефицита фактора IX нарушается процесс свертывания крови. У пациентов с заболеванием наблюдаются более частые и длительные кровотечения, в том числе и потенциально летальные.

Без системного лечения дефицита декарбоксилазы ароматических аминокислот продолжительность жизни пациента — до девяти лет. Это ультраредкое аутосомно-рецессивное заболевание обусловлено мутациями в гене DDC, кодирующем фермент декарбоксилазу ароматической L-аминокислоты, которая является конечным ферментом, участвующим в биосинтезе нейромедиаторов (серотонина, дофамина и катехоламинов). Дефицит фермента приводит к дефициту серотонина, дофамина, норэпинефрина и эпинефрина.

Всего в перечне закупок фонда находятся 116 препаратов, которые используются для терапии 98 заболеваний.

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Дина Коблова

pharmvestnik