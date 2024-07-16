«Круг добра» утвердил новые лекарства для закупок

«Круг добра» утвердил новые лекарства и медизделия, которые пополнят перечни закупок фонда. Речь идет о препаратах «Раксон», «Ледиант», «Инкрелекс», «Идельвион», «Ултомирис», «Виджувек» и «Апстаза».
Попечительский совет фонда «Круг добра» рассмотрел и утвердил новые лекарства и медицинские изделия для своих подопечных с орфанными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе «Круга добра».
В перечень закупок фонда добавят следующие лекарства.
|Заболевание
|Новый вид помощи: препарат/медизделие
|Атрофия зрительного нерва Лебера (наследственная оптическая нейропатия Лебера)
|Идебенон (ТН «Раксон»)
|Церебротендинозный ксантоматоз
|Хенодезоксихолевая кислота (ТН «Ледиант»)
|Синдром Ларона
|Мекасермин (ТН «Инкрелекс»)
|Буллезный эпидермолиз
|Гель для генной терапии беремаген геперпавек (ТН «Виджувек»); «Повязка раневая стерильная одноразовая сетчатая Рупитель с силиконовым покрытием»
|Дефицит декарбоксилазы ароматических аминокислот
|Эладокаген экзупарвовек (ТН «Апстаза»)
|Гемофилия В
|Албутрепенонаког альфа (ТН «Идельвион»)
|Атипичный гемолитико-уремический синдром
|Равулизумаб (ТН «Ултомирис»)
Некоторые из этих заболеваний могут привести к летальному исходу. К примеру, при церебротендинозном ксантоматозе в печени происходит неэффективное ингибирование продукции холестерина по принципу обратной связи. Холестанол, накапливаемый в организме, повреждает спинной и головной мозг, сухожилия и артерии. Другое заболевание — гемофилия В — вызвано наличием мутаций в гене фактора свертывания крови IX. Из-за дефицита фактора IX нарушается процесс свертывания крови. У пациентов с заболеванием наблюдаются более частые и длительные кровотечения, в том числе и потенциально летальные.
Без системного лечения дефицита декарбоксилазы ароматических аминокислот продолжительность жизни пациента — до девяти лет. Это ультраредкое аутосомно-рецессивное заболевание обусловлено мутациями в гене DDC, кодирующем фермент декарбоксилазу ароматической L-аминокислоты, которая является конечным ферментом, участвующим в биосинтезе нейромедиаторов (серотонина, дофамина и катехоламинов). Дефицит фермента приводит к дефициту серотонина, дофамина, норэпинефрина и эпинефрина.
Всего в перечне закупок фонда находятся 116 препаратов, которые используются для терапии 98 заболеваний.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik