ФАС согласовала цену на первый российский дженерик «Брайдана»

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат», — добавили в ФАС.

В службе также напомнили, что в медорганизациях препарат должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

Фармфирма «Сотекс» получила регистрационное удостоверение на препарат «Дестинил» с МНН сугаммадекс в мае. Лекарство относится к группе селективных антидотов миорелаксантов.

Лекарство разработано компанией Organon, которая в 2007 году была приобретена Schering-Plough. В 2009 году Schering-Plough объединилась с MSD (Merck & Co. — в Канаде и США). В Европейском союзе препарат зарегистрирован в 2008 году, в США — в 2015 году. В России Organon зарегистрировала препарат в 2010 году.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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