Годовой курс ВИЧ-терапии компании Gilead может стоить в тысячу раз меньше

Исследователи утверждают, что дженериковая версия ВИЧ-препарата lenacapavir от компании Gilead Sciences может стоить всего 40 долл. за годовой курс, что в тысячу раз меньше текущей цены препарата. Эксперты призывают фармгиганта сделать лекарство более доступным во всем мире.

Дженериковая версия ВИЧ-терапии компании Gilead Sciences может стоить всего 40 долл. за годовой курс. Это в тысячу раз меньше текущей стоимости, приводит газета The Guardian данные исследования, представленного на 25-й международной конференции по СПИД в Мюнхене (Германия).

Авторы научной работы рассчитали такую цену, учтя стоимость ингредиентов дженерика, затраты на его производство и 30%-ную наценку. Отмечается, что годовой курс антиретровирусного средства lenacapavir, продаваемого Gilead под торговой маркой Sunlenca, сегодня обходится ВИЧ-инфицированным в 42 250 долл.