Правительство увеличило льготы на расходы на НИОКР

Правительство увеличило коэффициент для расчета налоговых льгот на научные исследования и разработки: с 1,5 до 2. Это позволит предприятиям снизить налоговую нагрузку и направить больше средств на НИОКР.

Правительство установило новый коэффициент, позволяющий уменьшить налоговую базу при расчете налога на прибыль, связанного с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Соответствующее постановление № 1444 от 29.10.2024 вносит изменения в акты правительства.

Как указано на сайте правительства, речь идет о расходах на исследования и разработки, которые исключаются из базы для расчета налога на прибыль и относятся к прочим расходам. Коэффициент, применяемый к этим расходам, ранее составлял 1,5, но теперь увеличен до 2.

«Таким образом налоговая нагрузка на организации и предприятия снизится, что позволит им выделять больше средств на исследования», — сообщили в правительстве.

Перечень видов исследований и разработок, на которые распространяется эта льгота, утверждается правительством. В настоящее время он включает несколько сотен видов работ по десяти направлениям. Увеличение коэффициента предусмотрено новой редакцией Налогового кодекса, принятой в июле 2024 года.

В июле 2023 года Минпромторг опубликовал документы внутреннего регламента по предоставлению субсидий на НИОКР. Согласно приказам, внесены изменения в регламент электронного взаимодействия и методику определения перечня современных технологий.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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