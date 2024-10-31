Производитель БАД «Мирролла» приобрел петербургский фармзавод «Фарма Капитал»

Основным владельцем предприятия «Фарма Капитал» в индустриальном парке «Конная Лахта» в Санкт-Петербурге стала компания «Мирролла», которая производит биологически активные добавки (БАД). Как следует из данных ЕГРЮЛ, владелец компании сменился 17 октября, внимание на это обратило издание «РБК».

На балансе «Мироллы» находятся фармацевтический склад и завод по производству лекарств в Санкт-Петербурге. В пресс-службе компании журналистам сообщили о намерении продолжить деятельность фармацевтического производства по международным стандартам GMP.

«Фарма Капитал» специализируется на контрактном производстве препаратов в твердых дозированных формах и осуществляет услуги по упаковке широкого спектра лекарственных форм и медицинских изделий.

Имущество «Фарма Капитала» было выставлено на торги в июле компанией «СБК-Ритейл» (дочерняя структура ПАО «Сбербанк»). В лот вошли фармацевтический склад класса «А» площадью 10 тыс. кв. м, завод с лабораториями и сама территория под объектами на улице 3-й Конной Лахты, д. 48. Мощность предприятия составляет 1,1 млрд таблеток и капсул в год. Примерная площадь участка — 27 тыс. кв. м. Начальная цена аукциона составляла 3 млрд руб. При этом на сайте Российского аукционного дома лот все еще продается с начальной ценой 2,1 млрд руб.

Изначально «Фарма Капитал» был создан для освоения Сбербанком долгов обанкротившейся в 2019 году «Росты». Компания была должна банку более 4 млрд руб. Известно, что завод был сдан в аренду АО «Радуга», но в 2019 году и эта компания обанкротилась, поэтому площадка пустовала. В марте 2022 года ООО «Фарма Капитал» выдали сертификат GMP, а в апреле компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность.

По данным «Коммерсанта», предприятие было убыточным на протяжении последних четырех лет: с 10,2 млн руб. в 2020 году выручка завода упала до 2,49 млн руб. в 2022 году. За это время компания потеряла около 194,84 млн руб., после чего перестала публиковать финансовую статистику в открытом доступе.

«Фарма Капитал» в Санкт-Петербурге

Дина Коблова

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