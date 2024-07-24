«ПСК Фарма» получит займ в 220 млн руб. на производство желатиновых капсул

Фонд развития промышленности с начала года предоставил семь льготных займов компаниям Московской области. Одним из заемщиков стала «ПСК Фарма», размер займа для нее составил примерно 220 млн руб. Компания запустит центр по производству желатиновых капсул для обеспечения полного цикла производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна».

Фонд развития промышленности России (ФРП РФ) с начала 2024 года предоставил семь льготных займов компаниям Московской области для запуска своих проектов с общим объемом инвестиций около 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Один из заемщиков – компания «ПСК Фарма», размер займа для нее составил примерно 220 млн руб. Компания намерена запустить в ОЭЗ «Дубна» центр по производству желатиновых капсул для обеспечения полного цикла производства. Проект реализуют в рамках политики импортозамещения, сейчас капсулы поставляются из-за рубежа.

Остальные проекты реализуются подмосковными компаниями в сферах медицины, производства металлических изделий, спецоборудования и др.

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с начала года предприятия региона получили 7 льготных займов от ФРП РФ на сумму более 1,6 млрд руб.

«Общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет более 2,8 млрд рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье», — поделилась Зиновьева.

Ранее генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро рассказала, что отличительная особенность проекта по производству желатиновых капсул — наличие собственной сервисной службы у производителя, которая будет проводить на производственных участках покупателей адаптацию капсул к имеющимся у них технологическим мощностям.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik