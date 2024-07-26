Дмитрий Соловов вступил в должность коммерческого директора Solopharm Минпромторг анонсировал выход на рынок российских систем непрерывного мониторинга глюкозы » Препарат для глаз стал одним из драйверов роста продаж Roche в первой половине 2024 года Швейцарская фармкомпания Roche в первом полугодии 2024 года увеличила продажи на 5%, до 29,8 млрд франков (около 33,1 млрд долл.), при этом чистая прибыль снизилась на 4%, до 6,7 млрд франков (около 7,4 млрд долл.). Росту выручки способствовал успех продаж ключевых препаратов производителя, в их числе — офтальмологический препарат Vabysmo, а также укрепление позиций на европейском и китайском рынках. Швейцарская фармацевтическая компания Roche опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Ключевые показатели: продажи производителя выросли на 5%, до 29,8 млрд швейцарских франков (около 33,1 млрд долл.), по сравнению с первым полугодием 2023 года (при расчетах учитывался постоянный обменный курс – CER);

базовая операционная прибыль увеличилась на 11%, до 11,3 млрд франков (около 12,6 млрд долл.);

чистая прибыль показала снижение на 4%, до 6,7 млрд франков (около 7,4 млрд долл.), из-за разовых списаний нематериальных активов. Roche отмечает рост выручки благодаря офтальмологическому препарату Vabysmo (faricimab-svoa), назначаемому при заболеваниях сетчатки. Его коммерческая реализация состоялась в 2022 году. Продажи лекарственного средства выросли на 93% по сравнению с первым полугодием 2023 года, достигнув отметки в 1,8 млрд франков (около 2 млрд долл.). Уверенную динамику сохраняют также следующие лекарства компании: «Окревус» (окрелизумаб) от рассеянного склероза – за первые шесть месяцев этого года он принес компании 2,9 млрд франков (3,4 млрд долл.), что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года;

Hemlibra (emicizumab-kxwh) от гемофилии A – продажи выросли на 7% и достигли 2,1 млрд франков (2,3 млрд долл.);

«Тецентрик» (атезолизумаб) от различных видов рака – отмечается рост продаж на 2%, до 1,8 млрд франков (2 млрд долл.);

«Кадсила» (трастузумаб эмтанзин) от рака молочной железы – выручка с его реализации увеличилась на 6%, до 1 млрд франков (1,1 млрд долл.);

«Эврисди» (рисдиплам) от спинальной мышечной атрофии – продемонстрировал рост продаж на 31%, до 838 млн франков (931 млн долл.);

«Фесго» (пертузумаб + трастузумаб) от рака молочной железы – заработал 799 млн франков (888 млн долл.), продемонстрировав рост на 60%. Подъем продаж стал возможен благодаря назначению все большему количеству пациентов не пертузумаба и трастузумаба отдельно, а комбинированного «Фесго»;

«Полайви» (полатузумаб ведотин) от лимфомы – доходы от его продаж выросли на 54%, составив 513 млн франков (570 млн долл.). Скачок обусловлен недавней регистрацией в США (одобрен FDA в апреле 2023 года). Помимо этого, Roche укрепила свои позиции на отдельных рынках: продажи в европейских странах выросли на 10% и в КНР – на 14%. В первой половине 2024 года Roche удалось завершить сделку по приобретению компании Carmot Therapeutics за 2,7 млрд долл. Купленная фирма специализировалась на разработке препаратов для похудения. О заключении соглашения стало известно в декабре 2023 года.

Фото: roche.ru Владимир Заболотских

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