Минпромторг анонсировал выход на рынок российских систем непрерывного мониторинга глюкозы

В ходе форума «Здоровое общество» был затронут вопрос о возможном уходе с рынка систем непрерывного мониторинга глюкозы от производителей из недружественных России стран. Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева, отвечая на вопрос, отметила, что на рынке появятся отечественные системы.

Разработкой систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) сегодня занимаются три российских производителя — «Элта», «Медтехсервис» и «PalMed», в 2024–2026 годах они выведут свои продукты на рынок. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на пленарной сессии форума «Здоровое общество», передает корреспондент «ФВ».

По словам Приезжевой, OOO «Компания «ЭЛТА» выходит на регистрацию в 2025 году, а с 2026-го запускает серийное производство 500 тыс. шт. систем НМГ в год, ООО «Компания «Медтехсервис» в этом году зарегистрирует и запустит серийное производство 300 тыс. шт. НМГ в год, а «PalMed» (ООО «Палмед») в первом квартале 2025 года зарегистрирует и с третьего квартала запустит серийное производство 750 шт. таких систем в год.

«Все эти компании имеют объем производства для наращивания в случае необходимости», — подчеркнула замминистра.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что правительство совместно с Росздравнадзором и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава мониторит ситуацию с системами НМГ в стране.

«Мы видим обратную связь от граждан, но она не всегда соответствует действительности. Мы <…> внимательно за этим следим», — сказала она.

По словам вице-премьера, в рамках другого проекта, который связан с технологиями медицины будущего, есть федпроект, связанный с поддержкой отечественного производства лекарств и медизделий. Проект нужен, чтобы обеспечить независимость российского рынка от действий недружественных стран и от возможного ухода иностранных препаратов.

«Под этот проект согласована дорожная карта по производству в ближайшие шесть лет 186 мнн лекарств и около 386 медизделий, производство которых должно быть развернуто в России. В их число входят и НМГ, мы знаем производителей, которые работают над этим. Коллеги из Минпромторга тем, кому это необходимо, оказывают соответствующую финансовую поддержку», — подчеркнула Голикова.

На рынке России сейчас есть поставщики систем непрерывного мониторинга глюкозы не только из недружественных стран, но и из Китая, указала Голикова.

Согласно информации реестра Росздравнадзора, в России зарегистрированы следующие поставщики НМГ из дружественных стран: китайские Wuxi Biohermes Bio & Medical Technology Co. (через российского представителя ООО «КардиоМед»), MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. (через ООО «Компания «БиВи»), Beijing Leadman Biochemistry Co. и одна эмиратская компания ProDia International (поставщик реагентов). Остальные — отечественные или из недружественных России государств.

В сентябре прошлого года директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева пожаловалась на трудности с поставками средств НМГ. Часть комплектующих попала под санкции США, и теперь их ввоз в Россию затруднен, говорила она. В Минздраве заверяли, что сложностей нет и поставки идут в соответствии с заключенными контрактами.

В октябре Минздрав предложил при закупках медизделий при эквивалентных технологических характеристиках отдавать предпочтение российской продукции. Ведомство разработало правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими изделиями. Министерство также разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления, согласно которому регионам выделят на закупку систем НМГ для детей с сахарным диабетом 5 млрд руб.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить детей системами НМГ. Поручение было заявлено к исполнению до 1 декабря 2023 года. Однако правительство увеличило размер резервного фонда только в начале текущего года — на 30,12 млн руб. для предоставления субсидий регионам на закупку систем НМГ для детей.

В мае этого года Голикова рассказала, что в рамках разрабатываемого нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» планируется создать условия для развития производства отечественных лекарств и радиофармпрепаратов. Нацпроект будет включать в том числе поддержку клинических исследований новых лекарств и медизделий, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии для регенеративной медицины.

Фото: russian.pharma-conf.ru