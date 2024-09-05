Борис Шпигель попросил освободить его от наказания в связи с болезнью

Бизнесмен Борис Шпигель, осужденный за дачу взяток, ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Дата заседания еще не назначена. По данным адвоката Шпигеля, основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта.

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель направил в суд ходатайство об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, соответствующие материалы поступили в Преображенский суд. Дата заседания по делу еще не назначена.

Ранее осужденный неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. В марте 2023 года Шпигеля из больницы «Матросской тишины» отправляли в кардиоцентр на обследования, касающиеся его сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщала «ФВ» адвокат Шпигеля Зарина Фарниева, суд не рассматривает тот факт, что состояние здоровья бизнесмена ухудшается по мере нахождения в СИЗО в течение двух лет. Она подчеркнула, что помимо ряда других заболеваний основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

Следствие обвинило Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также Антона Колоскова в даче взяток Ивану Белозерцеву в виде часов за 5,7 млн руб., автомобиля Mercedes-Benz V250D (позднее исключено из дела) и денежной суммы в размере 20 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

Фото: Басманный суд Москвы

Дина Коблова

pharmvestnik