В ФАС сменился курирующий борьбу с картелями замруководителя

Григорий Радионов, возглавлявший Управление по борьбе с картелями ФАС, стал заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. В этой должности он сменил Петра Иванова.

На должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России назначен Григорий Радионов. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ № 2408-р от 03.09.2024 опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, в новой должности Радионов будет курировать Управление по борьбе с картелями и Управление контроля размещения государственного заказа.

Радионов с 2003 по 2021 год работал в органах прокуратуры, занимал должности прокурора Западного административного округа и прокурора Северного административного округа города Москвы. С июня 2021 года он возглавлял Управление по борьбе с картелями ФАС.

В конце августа от должности заместителя руководителя ФАС был освобожден Петр Иванов по его просьбе, следует из Распоряжения Правительства РФ № 2351-р от 29.08.2024. В ведомстве Иванов курировал работу четырех управлений: по борьбе с картелями, регулирования транспорта и контроля закрытых закупок, регулирования связи и информационных технологий, контроля размещения государственного заказа.

В конце мая ФАС анонсировала создание ГИС «Антикартель». Система сможет автоматически выявлять сговор на торгах по ряду признаков. Для этого будут использоваться технологии больших данных и искусственного интеллекта путем комплексного исследования данных и ежедневного анализа 100% проводимых закупочных процедур по ФЗ № 44 и ФЗ № 223, а также имущественных торгов. Законопроект прошел стадию общественного обсуждения, других сведений об «Антикартеле» не публиковалось.

Фото: пресс-служба ФАС

Дина Коблова

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