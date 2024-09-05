Пензенское УФНС потребовало от «Фармации» доплатить 29 млн рублей в виде налогов

УФНС Пензенской области и местное ОАО «Фармация» (ГК «Биотэк») через суд решают вопрос о доначислении налогов. Речь идет о сумме около 30 млн руб. На октябрь назначена апелляция.

11 арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу пензенского УФНС на решение Арбитражного суда Пензенской области. Последний признал недействительным решение налоговиков о доначислении к уплате ОАО «Фармация» (ГК «Биотэк») 29 млн руб. в виде налогов и свыше 700 тыс. руб. штрафа за совершение налогового правонарушения.

По версии налоговиков, во время пандемии аптечное предприятие создавало видимость покупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и в результате не доплатило почти 30 млн руб. налогов. Фармпредприятие с такой оценкой ее деятельности не согласно и считает незаконным назначенный штраф. Соответствующая информация размещена в карточке дела в системе «Мой арбитр».

С иском в Арбитражный суд Пензенской области обратилось ОАО «Фармация» (в отношении фирмы весной этого года была введена процедура наблюдения). Истец пытался урегулировать спор в досудебном порядке, но, когда это не удалось, воспользовался правом на судебную защиту. В своем иске он просил признать недействительным решение налоговиков по результатам проверки организации за 2020 год. Последние сделали вывод, что аптечная сеть лишь создавала видимость покупки СИЗ у ООО «ФОП и Ко» во время пандемии. А на самом деле фирма ничего «не поставляла, а представленные налогоплательщиком документы составлены формально с тем, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду за счет неправомерного использования вычетов по НДС и увеличения расходов по налогу на прибыль организаций».

По мнению налоговиков, благодаря этому «Фармация» не доплатила 14,5 млн руб. НДС и 14,5 млн руб. налога на прибыль организаций (позже сумму уточнили: по налогу на прибыль размер доначисления уменьшился на 1,7 млн руб.). Фискальный орган также привлек организацию к налоговой ответственности в размере порядка 700 тыс. руб. Фарморганизация была категорически не согласна с такой трактовкой. Суд ее поддержал, отметив, что УФНС не предоставило доказательств налогового правонарушения.

«Сведений о том, что сделка со спорным контрагентом для налогоплательщика являлась экономически невыгодной и экономический эффект был достигнут исключительно за счет налоговой экономии, оспариваемое решение не содержит, — указал Арбитражный суд Пензенской области. — Во многом вывод инспекции о формальном документообороте со спорным контрагентом основан на том, что ООО «ФОП и Ко» не могло поставить СИЗ ОАО «Фармация», поскольку само их не закупало».

Суд удовлетворил иск «Фармации» и УФНС по Пензенской области «устранить нарушение прав и законных интересов» истца. Ответчик не согласился с вынесенным решением и подал апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению. Заседание намечено на конец октября.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik