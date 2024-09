Пензенское УФНС потребовало от «Фармации» доплатить 29 млн рублей в виде налогов «Фармленд» приобрел екатеринбургскую сеть «Валета» » Производитель БАД «Юнифарм» станет дистрибьютором кардиопортфеля Sanofi Как сообщили Vademecum источники на фармрынке, компания «Юнифарм» приобрела права на дистрибуцию кардиопрепаратов французской Sanofi. В сделку вошли, в частности, Лозап (лозартан), Лозап AM (амлодипин+лозартан), Телзап (телмисартан), Телзап AM (амлодипин+телмисартан), Розукард (розувастатин), Плавикс (клопидогрел) и Зенон (розувастатин+эзетимиб). Помимо этого, в «Юнифарм» перейдут и специалисты Sanofi, занимавшиеся продвижением кардиопортфеля. В Sanofi сообщили Vademecum, что компания подписала соглашение с «Юнифарм» по дистрибуции кардиологических препаратов с октября 2024 года. «Данное партнерство не предполагает каких-либо изменений в доступе к препаратам Sanofi для специалистов здравоохранения или пациентов», – заключили в фармкомпании. В «Юнифарм» на запрос Vademecum не ответили. Эксперты пояснили Vademecum, что решение Sanofi может быть связано со значительным количеством конкурентов у входящих в сделку препаратов, а также низкими коммерческими показателями таких лекарств, как Зенон и Лозап AM. Последний был снят с производства в 2021 году, когда в фармсубстанции был выявлен опасный уровень токсичных веществ. В августе 2022 года Sanofi возобновила выпуск лекарства после модернизации процесса его производства. На фоне сделки директором департамента медицинского продвижения Кардио «Юнифарм» был назначен Армен Апорчулян, с 2012 по 2020 год занимавшийся развитием портфеля Bayer в России, а в период 2020–2024 годов работавший в Stada. ООО «Юнифарм» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Изначально 100% компании принадлежало американской Unifarm Holdings, однако в 2023 году единственным владельцем юрлица стала малазийская Yunifarm Imea. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Юнифарм» в 2023 году составила 4,3 млрд рублей при чистой прибыли 248,9 млн рублей. На сайте компании в качестве продуктов представлен препарат для нормализации ночного сна Мелаксен (мелатонин), а также 26 БАД. Выручка российского подразделения Sanofi в 2023 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 59,8 млрд рублей. Чистая прибыль фармкомпании оценивается в 799,3 млн рублей. В июле 2024 года Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный дженерик препарата от диабета I типа Апидра СолоСтар (инсулин глулизин), производимый Sanofi, под торговым наименованием РинГлузин. Держателем регистрации стала отечественный «Герофарм».

Фото: sanofi.com vademec