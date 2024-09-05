Производитель отменил регистрацию одной из пролонгированных форм филграстима

Минздрав отменил действие 21 регистрационного удостоверения. Среди них оригинальный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) — липэгфилграстим, который является пролонгированной формой филграстима. В ГРЛС есть другие пролонгированные формы.

Минздрав 4 сентября 2024 года опубликовал в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 21 решение об отмене государственной регистрации лекарств. Большинство из них имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрации произошла по инициативе держателей РУ.

Больше всего регудостоверений отозвали Teva и «Микроген» — девять и семь соответственно. Teva заявила об отмене регистрации препарата липэгфилграстим, который относится к Г-КСФ и применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. В ГРЛС есть другие пэгилированные формы филграстима — пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.