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Производитель отменил регистрацию одной из пролонгированных форм филграстима
Минздрав отменил действие 21 регистрационного удостоверения. Среди них оригинальный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) — липэгфилграстим, который является пролонгированной формой филграстима. В ГРЛС есть другие пролонгированные формы.
Минздрав 4 сентября 2024 года опубликовал в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 21 решение об отмене государственной регистрации лекарств. Большинство из них имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрации произошла по инициативе держателей РУ.
Больше всего регудостоверений отозвали Teva и «Микроген» — девять и семь соответственно. Teva заявила об отмене регистрации препарата липэгфилграстим, который относится к Г-КСФ и применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. В ГРЛС есть другие пэгилированные формы филграстима — пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.
Также Teva отозвала эпоэтин тета, других препаратов с таким МНН в ГРЛС нет. Эпоэтин тета относится к первому поколению эритропоэтинов, используемых для лечения анемии. В то же время в гражданском обороте есть другие эритропоэтины первого поколения — эпоэтин альфа и эпоэтин бета.
Еще один препарат, аналогов которого нет в ГРЛС, — комбинация ипрапропия бромида с сальбутамолом, показанная при бронхоспастическом синдроме при хронической обструктивной болезни легких. В госреестре есть монопрепараты, содержащие ипрапропия бромид и сальбутамол.
В ГРЛС не осталось аналогов «Церулоплазмина» — это медьсодержащий фермент альфа2-глобулиновой фракции сыворотки крови, полученной из донорской плазмы человека. Он используется при анемии, лейкопении, интоксикации и пр.
|№
|Торговое наименование (МНН)
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска, дозировка
|Наличие аналогов
|Номер и владелец регистрационного удостоверения
|1
|Анальгин (метамизол натрия)
|АО «НПО Микроген»
|Раствор для внутримышечного и внутривенного введения
|Да
|Р N001942/01 от 09.12.2011
|2
|Бактериофаг дизентерийный поливалентный (бактериофаг дизентерийный)
|АО «НПО Микроген»
|Таблетки
|Да (другая лекформа)
|Р N002560/01 от 11.08.2008
|3
|Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE (бактериофаг сальмонеллезный)
|АО «НПО Микроген»
|Таблетки
|Да (другая лекформа)
|ЛС-002206 от 20.03.2012
|4
|Бетамакс (сульпирид)
|АО «Гриндекс»
|Таблетки, 50 мг, 100 мг, 200 мг
|Да
|П N012795/01 от 21.06.2010
|5
|Глимепирид-Тева (глимепирид)
|ООО «Тева»
|Таблетки, 1 мг, 2 мг, 3 мг
|Да
|ЛСР-005208/08 от 03.07.2008
|6
|Инозин пранобекс (инозин пранобекс)
|ООО «ФармТехнологии»
|Таблетки, 500 мг
|Да
|ЛП-005505 от 06.05.2019
|7
|Ипрамол Стери-Неб (ипрапропия бромид + сальбутамол)
|ООО «Тева»
|Раствор для ингаляций, 0,2 мг + 1 мг/мл
|Нет
|ЛСР-005421/10 от 10.06.2010
|8
|Карбоплатин-Тева (карбоплатин)
|ООО «Тева»
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|Да
|П N012288/01 от 25.09.2008
|9
|Коапровель (гидрохлоротиазид + ирбесартан)
|АО «Санофи Россия»
|Таблетки, 25 мг + 300 мг
|Да (другие дозировки)
|ЛСР-008754/09 от 02.11.2009
|10
|Лаксигал-Тева (натрия пикосульфат)
|ООО «Тева»
|Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл
|Да
|П N012803/01 от 30.11.2011
|11
|Лонквекс (липэгфилграстим)
|ООО «Тева»
|Раствор для подкожного введения, 6 мг/0,6 мл
|Нет
|ЛП-002515 от 26.06.2014
|12
|Магния сульфат (магния сульфат)
|АО «НПО Микроген»
|Раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл
|Да
|Р N001826/01 от 25.11.2011
|13
| Мадопар 250 (леводопа + [бенсеразид])
|АО «Рош-Москва»
|Таблетки, 200 мг + 50 мг
|Да
|П N014069/01 от 22.07.2008
|14
|Микафунгин-Тева (микафунгин)
|ООО «Тева»
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг
|Да
|ЛП-007570 от 01.11.2021
|15
|Ноотропил (пирацетам)
|ООО «ЮСБ Фарма»
|Раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл
|Да
|П N014242/01 от 28.05.2009
|16
|Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)
|ООО «Тева»
|Сироп, 9%
|Да (без указания дозировки)
|П N014420/01 от 18.06.2009
|17
|Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)
|ООО «Тева»
|Сироп
|Да
|П N012235/01 от 19.11.2007
|18
|Церебролизат
|АО «НПО Микроген»
|Раствор для внутримышечного введения
|Да
|Р N000620/01 от 20.08.2008
|19
|Церулоплазмин
|АО «НПО Микроген»
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|Нет
|ЛСР-010930/09 от 31.12.2009
|20
|Эпоратио (эпоэтин тета)
|ООО «Тева»
|Раствор для внутривенного и подкожного введения, 1000 МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл, 3000 МЕ/0,5 мл, 4000 МЕ/0,5 мл, 5000 МЕ/0,5 мл, 10000 МЕ/мл, 20000/мл, 30000/мл
|Нет
|ЛП-003157 от 31.08.2015
|21
|Эуфиллин (аминофиллин)
|АО «НПО Микроген»
|Раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл
|Да
|ЛС-002028 от 14.10.2011
Фото: armmypicca/ru.123rf.com
Елена Калиновская
pharmvestnik
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