Производители попросили Минпромторг поменять методику расчета цен на ЖНВЛП

Ассоциация «Лекмедобращение» направила письмо в Минпромторг, Минздрав и ФАС с просьбой поменять методику расчета предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Также производители попросили пересмотреть перечень референтных стран, предусмотренный методикой, который сейчас в основном состоит из недружественных.

Ассоциация «Лекмедобращение» попросила Минпромторг внести изменения в методику расчета предельных отпускных цен (ПОЦ) производителей на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП (ПП № 979 от 15.09.2015), утвержденную Постановлением Правительства РФ № 865 от 29.10.2010 «О госрегулировании цен на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП». Объединение направило соответствующее письмо за подписью своего главы Филиппа Романова на имя замминистра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой 30 августа (копия имеется в распоряжении «ФВ»). Также документ направлен в Минздрав и ФАС.

В письме отмечается, что после экономического кризиса 2008 года и роста цен на лекарства в России Росздравнадзор ввел мониторинг цен на медпрепараты из Перечня ЖНВЛП, в 2010 году зарегистрировал ПОЦ, а Федеральная служба по тарифам (ФСТ, упразднена в 2015 году) в том числе согласовала предельные уровни размеров оптовых и розничных надбавок с учетом географических особенностей регионов страны. Затем положения методики расчета ПОЦ производителей на лекарства из Перечня ЖНВЛП дорабатывались Минздравом, ФАС и другими ведомствами совместно с фармсообществом.

После последней редакции методики и постановления (ПП № 865) Минздрав на основе анализа, проведенного ФАС в 2019—2020 годах, пересмотрел все ранее зарегистрированные ПОЦ. В ассоциации указывают, что алгоритм пересмотра ранее утвержденных цен и первичной регистрации новых предусматривает использование индикативного метода в отношение цен на дженерики относительно цен на соответствующие им референтные препараты с применением понижающих коэффициентов, а также учет при проведении экономического анализа цен в стране производителя и референтных странах. «Необходимо отметить, что все положения постановления и методики вырабатывались в условиях, несопоставимо отличавшимися от текущей экономической и геополитической ситуации», — говорится в письме.

Подчеркивается, что перечень референтных стран, предусмотренный методикой, более чем на 90% состоит из недружественных, в том числе стран — членов НАТО, и введение блоком недружественных государств антироссийских санкций уже приводит к возникновению или рискам возникновения дефектуры ряда лекарств. В связи с этим с 2022 года фармпромышленность России переориентирует логистику закупок на поставщиков из стран БРИКС, ЕАЭС, ШОС.

«Лекмедобращение» предлагает внести изменения в постановление правительства и методику расчета ПОЦ, предусмотрев учет «объективно складывающихся затрат» на производство лекарств российского производства при их первичной регистрации и индексации цен на них. Также предлагается введение дополнительных ценовых преференций (повышающих коэффициентов) при наличии у препарата всех стадий производства в России, а также дополнительных мер в случае осуществления синтеза субстанции, локализованной в России. Указывается и на необходимость учета реальных затрат на логистику при первичной регистрации и индексации лекарств, произведенных в странах — участницах БРИКС, ЕАЭС, ШОС и других дружественных государств. Также ассоциация просит пересмотреть перечень референтных стран и подходов его учета при проведении экономического анализа.

Как ранее писал «ФВ», правительство установило новые сроки действия нормативных актов с обязательными требованиями, регулирующие оборот продукции и деятельность в сфере здравоохранения и ветеринарии. До 1 сентября 2025 года должно быть пересмотрено более 20 актов, среди которых регулирование цен на ЖНВЛП (ПП № 865).

Фото: freepik

Екатерина Ракитина

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