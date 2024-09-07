ВОЗ выпустила первое руководство по сокращению отходов от производства антибиотиков

ВОЗ выпустила первое руководство по утилизации отходов антибиотического производства для борьбы с растущей устойчивостью микроорганизмов к лекарствам. Документ предоставляет научно обоснованные нормативы для всех этапов производства и может использоваться как регуляторами, так и компаниями для контроля загрязнения окружающей среды.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первое в истории руководство по утилизации сточных вод и твердых отходов при производстве антибиотиков.

Документ призван предотвратить распространяющуюся устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, развитие которой, как утверждается, вызвано загрязнением окружающей среды выбросами от предприятий, выпускающих лекарственные средства. Как отмечается, побочные продукты фармпроизводства могут снижать эффективность антимикробных препаратов во всем мире и способствовать появлению новых резистентных к лекарствам бактерий.

По информации ВОЗ, проблема загрязнения окружающей среды антибиотиками практически остается вне законодательного поля, несмотря на многочисленные исследования, указывающие на высокий уровень выбросов. При этом критерии обеспечения качества производства препаратов не учитывают его отходы.