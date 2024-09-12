Amgen опубликовала новые данные о препарате от ожирения MariTide

В ходе Всемирной конференции по здравоохранению Morgan Stanley, состоявшейся на прошлой неделе, генеральный директор Amgen Роберт Брэдвей рассказал о стадии, на которой сейчас находятся испытания препарата против ожирения MariTide, а также об их промежуточных результатах. Компания возлагает на эту разработку большие надежды, так как потенциально она может не только стать конкурентом таким популярным средствам для снижения веса, как Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk и Zepbound (тирзепатид) от Eli Lilly, но и превзойти их по востребованности у пациентов. В первую очередь потому, что инъекции MariTide следует делать один раз в месяц, тогда как Wegovy и Zepbound – раз в неделю.

Как известно, эти две компании борются с нехваткой лекарств от ожирения в связи с огромным спросом на них. По мнению Роберта Брэдвея, у Amgen таких проблем не будет – именно благодаря отсутствию необходимости вводить препарат еженедельно. «Часть их проблем с поставками связана с количеством инъекций, которые пациентам приходится делать. Мы же начнем с преимущества, предлагая лишь четверть от того количества инъекций [которое требуется при лечении семаглутидом или тирзепатидом]», – сказал он.

Не так давно Amgen опубликовала данные первой фазы – сообщалось, что прием препарата обеспечил снижение массы тела на 14,5% через 85 дней у испытуемых. Основные 52-недельные данные исследования второй фазы у взрослых с избыточным весом или ожирением ожидаются в конце 2024 года – этот этап пока еще не закончен, так как Amgen планирует провести дополнительное исследование с пациентами с диабетом второго типа.

Параллельно Amgen начнет «надежную широкомасштабную клиническую программу третьей фазы». Широкомасштабную – потому что, помимо влияния на вес, исследователи будут изучать эффективность препарата в борьбе с заболеваниями сердца, почек и печени. Такие болезни могут быть сочетанными и часто проявляются у лиц с лишним весом. В ходе своего выступления Брэдвей подчеркнул, что задача по созданию препарата от ожирения, которое может также воздействовать на внутренние органы, «представляет собой захватывающую возможность» для компании и ее акционеров.

В частности, Amgen намерена сразу же преодолеть важный барьер, с которым Novo и Lilly столкнулись при использовании своих инкретиновых терапий, когда они впервые вышли на рынок: покрытие расходов пациентов системой Medicare. Она не распространяется на средства для снижения веса, но может охватить их в случае, если они используются также для лечения других заболеваний. Так, как стало известно в марте 2024 года, Medicare будет покрывать Wegovy в связи с расширением его показаний – его разрешили к использованию в качестве средства для снижения риска сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с избыточным весом или ожирением. Тем временем Lilly работает над расширением лейбла Zepbound на обструктивное апноэ во сне, чтобы обеспечить аналогичное покрытие Medicare.

MariTide (maridebart cafraglutide) – это инъекционная биспецифическая молекула, которая одновременно активирует рецептор GLP-1 (glucagon-like peptide-1 – глюкагоноподобный пептид-1) и блокирует рецептор GIP (gastric inhibitory polypeptide – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид). Предполагается, что благодаря этому механизму действия MariTide способствует высвобождению инсулина из поджелудочной железы, подавляет аппетит и улучшает различные другие метаболические параметры. Напомним: препараты Novo Nordisk и Eli Lilly воздействуют исключительно на рецепторы GLP-1.

gxpnews