J&J выплатит 1 млрд долларов Auris Health за нарушение соглашения о слиянии

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить более 1 млрд долл. бывшим акционерам Auris Health за нарушение соглашения о слиянии. Компания не предоставила Auris необходимую финансовую поддержку для регистрации роботизированных хирургических систем в FDA и намеренно затягивала процесс, чтобы избежать дополнительных выплат.

Суд штата Делавэр (США) предписал Johnson & Johnson выплатить более 1 млрд долл. компенсации бывшим акционерам компании Auris Health, специализирующейся на разработке роботов-хирургов, за нарушение соглашения о слиянии. Об этом сообщило агентство Reuters.

J&J приобрела Auris в 2019 году за 3,4 млрд долл. с возможностью увеличения суммы на 2,35 млрд долл. при достижении оговоренных условий. Благодаря сделке производитель укрепил свои позиции в области хирургической робототехники.