Минздрав предложил проверять БАД для медикаментозной терапии на эффективность

Минздрав предложил оценивать исследования, подтверждающие влияние биодобавок на организм. Предложения министерство разработало ко второму чтению законопроекта о назначении БАД пациентам для медикаментозной терапии.
Минздрав подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о назначении биологически активных добавок пациентам для медикаментозной терапии и о внесудебной блокировке сайтов, на которых торгуют запрещенными БАД. С документом ознакомились «Известия».
В министерстве считают, что если правительство собирается создавать перечень разрешенных БАД и разрешить врачам выписывать их пациентам, то необходимы те добавки, которые подтвердили свою медикаментозную эффективность. Минздрав намерен поручить экспертным организациям оценивать исследования, подтверждающие влияние биодобавок на восстановление нарушенных из-за болезни функций организма.
Глава Центра иммунологии и аллергологии подмосковного Минздрава Андрей Продеус сообщил журналистам, что утвержденного порядка доказывания производителями эффективности именно БАД нет. По его словам, сначала нужно ужесточать требования к производителям биодобавок, чтобы потребитель видел разницу между добавкой к пище и лекарством.
Законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. После этого его несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные федеральные органы исполнительной власти должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже.
Документ был принят в первом чтении в июле.
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Дина Коблова
pharmvestnik