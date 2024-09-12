Куринный объяснил задержку поставок инновационных препаратов на российский рынок

Новейшие разработанные препараты будут доходить до российского рынка с опозданием в среднем на два-три года, считает депутат Алексей Куринный. По его словам, это последствия санкций.

Количество регистрируемых новых препаратов снизилось из-за того что западные компании перестали проводить параллельные многоцелевые клинические испытания. Об этом рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, число дженериков в государственном здравоохранении растет, и «если контроль качества хороший», то гражданам ничего не угрожает.

«То, что касается регистрации, к сожалению, если мы говорим про инновационные препараты, сегодня многие западные компании перестали проводить параллельные многоцелевые клинические испытания, которые они проводили, на территории Российской Федерации. Из-за этого количество регистрируемых новых препаратов снизилось», — заявил Алексей Куринный.

По его словам, это не очень хорошо, поскольку новейшие разработанные препараты будут доходить до российского рынка с опозданием в среднем на два-три года, так как «только сейчас маховик начинает раскручиваться в обратную сторону». «Это следствие санкций, следствие политики этих компаний. С этим тяжело что-то сделать. Мы не можем своими силами нарастить производство, а тем более разработку дорогостоящих препаратов», — поделился зампред. Дружественные партнеры России — Китай и Индия — тоже специализируются на дженериках и не обладают собственными новыми формулами. По данным RNC Pharma, ассортимент иностранных препаратов на российском рынке сократился на 33 позиции за полгода. Количество новых международных КИ в 2023 году упало на 85%, подсчитали в АОКИ. Их доля составила 2,4%. В 2022 году она составляла 40%, а в 2012-м — 60%. В отчете подчеркивается, что приведенное количество ММКИ отличается от количества фактически выданных разрешений на их проведение.

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