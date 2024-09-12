Законопроект об ограничении бизнеса с китайскими биотех-компаниями принят Палатой представителей США

Палата представителей США приняла законопроект, направленный на ограничение бизнеса с определенными китайскими биотехнологическими компаниями из соображений национальной безопасности. Теперь документ ожидает одобрения Сената США и президента, сообщает Reuters.

Известный как Закон о биобезопасности, законопроект направлен на ограничение федеральных контрактов с определенными китайскими биотехнологическими компаниями и теми, кто ведет с ними бизнес. Он является частью более широких законодательных инициатив по защите американских медицинских данных и фармацевтических цепочек поставок от потенциальных иностранных угроз.

В стенограмме, опубликованной на Congress.gov, веб-сайте, предоставляющем федеральную законодательную информацию США, «биотехнологические компании, вызывающие беспокойство», были названы:

BGI;

MGI;

Complete Genomics;

WuXi AppTec;

WuXi Biologics.

Законопроект был принят значительным большинством: 306 голосов «за» и 81 «против». Это превышает требуемое большинство в две трети. Во время дебатов в Палате представителей Джон Муленаар и Раджа Кришнамурти, председатель и старший член Комитета по Китаю, публично поддержали законопроект, подчеркнув необходимость защиты конфиденциальной информации.

Однако представитель Джим Макговерн выразил обеспокоенность по поводу прозрачности процесса, используемого для идентификации компаний, перечисленных в законопроекте. Так, к примеру, WuXi Biologics, которая в настоящее время строит предприятие в округе Массачусетс, входит в число упомянутых фирм.

Кроме того, министерство иностранных дел Китая раскритиковало законопроект как «дискриминационный» и призвало США прекратить использовать национальную безопасность в качестве предлога для подавления китайского бизнеса.

gxpnews