Препарат AstraZeneca от рака легких не улучшил выживаемость пациентов

Испытания препарата от рака легких Dato-DXd компании AstraZeneca, разработанного совместно с японской Daiichi Sankyo, не показали его эффективности. Общая выживаемость, или показатели OS, в испытании TROPION-Lung01 «не достигли статистической значимости», заявила компания в презентации на Всемирной конференции по раку легких в Сан-Диего.

За поздней стадией исследования следили инвесторы и аналитики, которые прогнозировали, что Dato-DXd потенциально может стать еще одним самым продаваемым лекарством для британско-шведской компании. В исследовании, в котором участвовали пациенты с немелкоклеточным раком легких, вернувшимся после одной или двух предыдущих попыток лечения, сравнивались два метода борьбы с заболеванием: препарат Dato-DXd и химиотерапия AstraZeneca.

Dato-DXd относится к перспективному классу, известному как конъюгаты антитело-лекарство (ADC), которые состоят из моноклональных антител, «ищущих» опухоль. Ранее препарат продемонстрировал статистически значимое и клинически значимое улучшение в замедлении прогрессирования определенного типа рака молочной железы.

gxpnews