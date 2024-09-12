AbbVie обвинила экс-сотрудника в краже секретных данных и передаче конкуренту

Фармацевтический гигант AbbVie подал в федеральный суд Чикаго иск с жалобой на производителя средств для лечения рака BeiGene, обвинив его в краже информации, составляющей коммерческую тайну. Это, в частности, данные об одном из онкопрепаратов AbbVie.

Утечка информации произошла после того, как в BeiGene устроился бывший сотрудник AbbVie – ученый Хуацин Лю, утверждает истец. Более того, BeiGene якобы «соблазнила и подтолкнула» его к этому.

В свою очередь, BeiGene заявляет, что иск AbbVie «подан, чтобы помешать» разработке онкопрепарата BGB-16673, который может стать конкурентом ее препарата со схожим действием. Компания «будет решительно защищать свои права интеллектуальной собственности от этого иска».

Речь идет о препарате для терапии рака крови и костного мозга ABBV-101 («деградатор BTK»), который нацеливается на молекулу, присутствующую в росте В-клеток, и разрушает ее. Такие клетки вырабатывают антитела. Хуацин Лю работал над «деградатором BTK» не менее года, согласно иску.

«BeiGene поощряла и побуждала Лю раскрыть коммерческие секреты и информацию о деградации BTK AbbVie, зная, что у него есть обязательства перед AbbVie сохранять их секретность», – считают в AbbVie.

gxpnews