Красноярская аптека получила предостережение за мерцающую вывеску

Аптека в Красноярском крае получила предостережение за мерцающую вывеску. Заявление подал местный житель, которому свет от рекламы мешал спать ночью.

Красноярскому ООО «Дешевая аптека» вынесли предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований из-за вывески. Подробности рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Житель дома, где расположена аптека, обратился в управление с жалобой на вывеску. Дело в том, что яркое мерцающее свечение ночью «проникает в окна его квартиры, создавая дискомфорт и нарушая условия для полноценного отдыха». Заявитель попросил устранить эту проблему.

Если Роспотребнадзор получит повторное обращение по инциденту, то служба рассмотрит вопрос «о принятии иных мер в отношении нарушителя».

Ранее «ФВ» рассказывал о требованиях к вывескам и наружной рекламе, которые размещает аптека. Так, например, в Москве аптекам нельзя размещать вывески с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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