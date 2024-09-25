Депутаты предложили регулировать деятельность аптечных сетей

Депутат Госдумы Андрей Исаев предложил вернуться к вопросу регулирования действий аптечных сетей. По его мнению, рост цен на лекарства во многом обусловлен деятельностью сетей. Депутат Ярослав Нилов полагает, что необходимо запретить рекламу лекарств.

В Госдуме проходят парламентские слушания по теме лекарственной безопасности. Во время выступления Андрей Исаев напомнил, что в прошлом созыве уже был разработан законопроект, который касался регулирования действий аптечных сетей и был направлен против их монополизации. Он предложил вернуться к его рассмотрению, передает корреспондент «ФВ».

Депутат Исаев сказал, что цены на лекарства волнуют граждан. Пока единственная возможность сдерживать цены – это ЖНВЛП. Но она ограничена. «Внутри цепочки производители, оптовики и аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», – сказал он.