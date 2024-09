Сергей Глаголев рассказал о сроках формирования списка стратегически значимых лекарств Хакеры получили рекордный выкуп за взлом фармдистрибьютора Cencora » FDA одобрило первый препарат для лечения болезни Ниманна-Пика типа C FDA одобрило препарат Miplyffa (arimoclomol) для лечения болезни Ниманна-Пика типа C, разработанный компанией Zevra Therapeutics. Он показал эффективность по сравнению с плацебо, замедлив прогрессирование заболевания у пациентов, участвовавших в исследовании, за счет усиления экспрессии генов, отвечающих за работу лизосом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат для лечения болезни Ниманна-Пика типа C – Miplyffa (arimoclomol). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Лекарственное средство является разработкой компании Zevra Therapeutics и принимается в сочетании с миглустатом перорально. Miplyffa разрешено использовать для лечения взрослых и детей в возрасте от 2 лет. Препарат доказал эффективность и безопасность в плацебоконтролируемом исследовании с участием 50 пациентов. Miplyffa привел к замедлению прогрессирования заболевания на 0,2 балла по шкале R4DNPCCSS. Она оценивает состояние больных по 4 основным параметрам: способность к самостоятельному передвижению, речевые навыки, глотательная функция и мелкая моторика. В то же время у испытуемых, получавших плацебо, состояние ухудшилось на 1,9 балла. Благодаря Miplyffa усиливается экспрессия генов, отвечающих за нормальную работу лизосом. Препарат активирует факторы транскрипции EB (TFEB) и E3 (TFE3) – белки, которые контролируют синтез этих органелл, утилизирующих из клеток различные вещества. Болезнь Ниманна-Пика типа C – редкое генетическое заболевание, которое имеет тяжелые неврологические проявления (мозжечковая атаксия – проявляется в нарушении координации движения, дизартрия – нечленораздельная речь, дисфагия – нарушение глотания, эпилептические припадки, дистония – непроизвольные мышечные сокращения, прогрессирующая деменция и другие), которые прогрессируют со временем и приводят к инвалидизации пациентов. Это одна из трех форм болезни Ниманна-Пика, которая возникает из-за мутации в генах NPC1 и NPC2, участвующих в транспортировке холестерина и других липидов внутри клетки. В среднем люди с этим заболеванием живут около 13 лет. В США им страдают около 900 человек. В августе 2022 года FDA зарегистрировало первый препарат от болезни Ниманна-Пика типа A, A/B и B – Xenpozyme (олипудаза альфа) компании Sanofi. Однако лекарство не может проникать через гематоэнцефалический барьер и, как следствие, купировать неврологические симптомы заболевания.

